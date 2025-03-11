Baca temizleme personellerinin eğitimi tamamlandı! Sertifikalarını aldılar

Düzce Belediyesi BelTem Temizlik ve Genel Hizmetler A.Ş., Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün destekleriyle personellerine yönelik ‘Baca Temizliği’ eğitimleri verilmesini sağladı. İtfaiye Müdürlüğü’nün deneyimli personelleri tarafından belirlenen bölgelerde teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulan BelTem personelleri eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya geldi.

Makam odasında Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, İtfaiye Müdürü Beytullah Yılmaz, BelTem Temizlik ve Genel Hizmetler A.Ş. Genel Müdürü Necla Erdoğan’ın da hazır bulunduğu törende eğitimleri tamamlayan personelleri tebrik eden Başkan Özlü, görevlerinde üstün başarı dileklerini de iletti.

Ziyaret, başarılı personellere sertifikalarının takdim edilmesi ile sona erdi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır