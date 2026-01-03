HABER

Baca yangınını itfaiye söndürdü; 3 kişi dumandan etkilendi

Kütahya’da bir pidecinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Baca yangınını itfaiye söndürdü; 3 kişi dumandan etkilendi

Alipaşa Mahallesi Abdurrahman Kara Bulvarı üzerinde bulunan bir pidecinin baca kısmında yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden işletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında binada bulunanlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda işletmede çalışan 3 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

