BAE'de askeri helikopter düştü: 2 kişi hayatını kaybetti! Kazanın nedeni açıklandı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke sınırları içerisinde ulusal görevlerini ifa eden askeri bir helikopterin düştüğü belirtildi.

2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nde askeri bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu 2 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

KAZANIN NEDENİ AÇIKLANDI

Kazanın teknik bir arıza kaynaklı olduğu ifade edilirken, olayda BAE Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 2 personelin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, kazada hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ile taziye dileklerinin iletildiği kaydedildi. Helikopterin düştüğü bölgeye veya kazanın detaylarına ilişkin ise henüz ek bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır