BAE'de korkutan İHA saldırısı: Nükleer enerji santrali hedef alındı

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir enerji santraline İHA saldırısı düzenlendi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan açıklamaya göre; Barakah Nükleer Eneri Santrali yakınında düzenlenen İHA saldırısı sonucu yangın çıktı.

Abu Dabi yetkilileri, Al Dhafra bölgesindeki Barakah Nükleer Santrali'nin iç güvenlik çemberinin dışında bulunan bir harici elektrik jeneratöründe, bir insansız hava aracı saldırısının ardından çıkan yangına müdahale etti.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Yetkililer ayrıca radyolojik güvenlik seviyelerinde herhangi bir etki olmadığını belirtti. Federal Nükleer Düzenleme Kurumu (FANR), olayın nükleer santralin güvenliğini veya temel sistemlerinin hazırlık durumunu etkilemediğini belirterek, tüm ünitelerin normal şekilde çalıştığını ekledi.

