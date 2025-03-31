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BAE’den haham cinayetinin 3 failine idam cezası

31.03.2025 22:52
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), geçtiğimiz yıl Al Ain şehrinde ölü bulunan İsrail-Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan cinayetinin 3 failini idam cezasına mahkum etti.

BAE’den haham cinayetinin 3 failine idam cezası

Birleşik Arap Emirlikleri’nde geçtiğimiz yıl yaşanan haham cinayetinde cezalar belli oldu. Al Ain şehrinde 24 Kasım 2024’te ölü bulunan İsrail-Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan cinayetinin 3 faili idam cezasına çarptırıldı. Davada dördüncü sanık ise ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

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Dubai’de 2020 yılından bu yana market işleten ve 24 Kasım 2024’te ölü bulunan haham Kogan’ın katillerinin ülkeden kaçtığı tespit edilmiş ve BAE hükümeti Türkiye’den yardım istemişti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hahamı öldüren faillerin yakalanması için operasyon başlatmış, şahısların İstanbul’a inmesi ile devreye emniyet güçleri girmişti. Şahısların bindiği taksiyi trafik kontrolü için durduran polis ekipleri, yapılan kimlik kontrolü sonucu BAE’de arama kaydı olan 3 şahsı yakalamıştı. Hahamı öldüren 28 yaşındaki Alimbay Tahiroviç, 28 yaşındaki Mahmudcan Abdurrahim ve 33 yaşındaki Azizbek Kamiloviç, suçu işledikleri BAE’ye iade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri
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