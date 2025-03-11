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Bafra Devlet Hastanesi'nde diyaliz ünitesi güçlendirildi: Cihaz ve hasta sayısı arttırıldı

11.03.2025 08:13
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Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Bafra Devlet Hastanesi'nde, diyaliz ünitesindeki kapasite arttırıldı. Artan hasta ihtiyaçları doğrultusunda, hastanenin diyaliz ünitesine 4 yeni cihaz eklenerek cihaz sayısı 24’ten 28’e çıkarıldı. Bu yenilikle birlikte, hastaların daha kaliteli ve verimli bir şekilde tedavi edilmesi hedefleniyor.

Bafra Devlet Hastanesi'nde diyaliz ünitesi güçlendirildi: Cihaz ve hasta sayısı arttırıldı

Artan ihtiyaçlar kapsamında Bafra Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinin kalitesini arttırmak ve hasta bakımını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla diyalize 4 yeni cihaz daha eklenerek cihaz sayısı 24’ten 28’e yükseldi.
Ayrıca, planlanan hasta sayısına 16 yeni hasta daha eklenerek, toplam hasta sayısı 96’dan 112'ye yükseldi.

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Hemodiyaliz merkezinde günlük olarak 2 seans halinde ortalama 50 hastaya hizmet verilmeye devam ediliyor. Bu adımlar, Bafra Devlet Hastanesi'nin, diyaliz tedavisi gören hastalarına daha hızlı ve etkili hizmet sunma kapasitesini artırıyor

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16 YENİ HASTA DAHA EKLENDİ

Planlanan hasta sayısına 16 yeni hasta daha eklenerek hasta sayısı 96’dan 112'ye çıktı. Günlük olarak hemodiyaliz merkezinde hastalar 2 seans halinde ortalama olarak 50 hastaya hizmet veriliyor.

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HASTANEYİ DAHA DA GELİŞTİRECEKLERİNİ VURGULADILAR

Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, hastaları ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Hastanede yeni hizmetlere devam edileceğini belirten Başhekim Domaç, Sağlık Bakanlığı ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla hastaneyi daha da geliştireceklerine vurgu yaptı ve yeni ünitelerin hayırlı olmasını temenni etti.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun diyaliz bafra devlet hastanesi
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