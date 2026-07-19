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Bağ evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, polisin operasyon düzenlediği bağ evinde, serada Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan Ö.B. ise tutuklandı.

Bağ evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Süleymanpaşa ilçesi Akçahalil Mahallesi'nde, Ö.B.'ye ait bağ evinde uyuşturucu yetiştirildiği belirlendi.

Narkotik ve özel harekat polislerinin ortak operasyonunda, bağ evinde, eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama yapıldı. Aramada, özel kurulmuş serada 37'si hasat edilmiş, 72'si ekili halde toplam 109 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ hint keneviri
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