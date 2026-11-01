Bağcılar’da 5 bina tahliye edildi

Dün gece saatlerinde Bağcılar ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde kentsel dönüşüme giren bir binanın arsasında yapılan çalışma nedeniyle tedbir amaçlı 5 bina tahliye edildi. Olayda arsaya cephe bina yaklaşık 10 santimetre eğilirken, diğer binaların da hasar görmüş olabileceği değerlendirildi. Polis ve zabıta ekipleri sokakta geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, günün ağarmasıyla yan yatan bina görüntülendi. Olay hakkında konuşan Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Ali Yurdunkulu, "Yandaki binanın kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı yapılırken 58 numaralı binada kayma oldu. Devletimiz, kaymakamımız ilgili kurumlar gerekli önlemleri aldı. 5 bina tedbiren tahliye edildi. Riskli binanın vatandaşları otele yerleştirildi, diğer binanın sakinleri ise akrabalarına gitti. 10-15 santimetre kayma belli oluyor" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır