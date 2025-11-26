HABER

Bağcılar’da gecekondu yangını: Anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi

İstanbul Bağcılar’da tek katlı gecekonduda çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, gecekondunun alevlere teslim olduğu anlar kameraya yansıdı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi 2007 Sokaktaki tek katlı bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yaşayan kadın ve 4 çocuğu yangını fark ederek dışarı çıktı. Giderek büyüyen alevler tüm gecekonduyu sardı.

Bağcılar’da gecekondu yangını: Anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

ANNE VE 4 ÇOCUĞU DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Gecekondu ise kullanılamaz hale geldi. Alevlerin evi sardığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bağcılar’da gecekondu yangını: Anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi 2

Öte yandan, dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğun hastanede tedavilerine devam edildiği ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

26 Kasım 2025
26 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
yangın Bağcılar
