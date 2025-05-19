Bağcılar'da iş yerine silahlı saldırı! 5 kişi yaralandı

Fatih Mahallesi Yürüyüş Yolu Caddesi'ndeki bir iş yerinin önüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen yüzü maskeli kişi, silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Saldırıda iş yerinde bulunan A.Y. (20), Ö.F.G. (18), E.G. (36), H.G. (23) ile M.E.K. (22) yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(AA)