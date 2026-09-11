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Bağcılar’da scooter kamyona çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti

Bağcılar’da seyir halindeki scooter, kamyona çarptı.

Bağcılar’da scooter kamyona çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Bağcılar Çınar Mahallesi Esenler Caddesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet Hacıahmet’in kullandığı scooter, cadde üzerinde H.H. kontrolündeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle scooter sürücüsü ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hacıahmet, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Muhammet Hacıahmet, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Bağcılar’da scooter kamyona çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti 1

Bağcılar’da scooter kamyona çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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