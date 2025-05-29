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Bağcılar'da sokak ortasında dehşet! Önce eşini vurdu sonra intihar etti

Bağcılar'da yaşayan Muhsin Alkan(34), boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi Yeter Alkan'ı(33) evde silahla yaraladıktan sonra sokağa çıkarak intihar etti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bağcılar'da sokak ortasında dehşet! Önce eşini vurdu sonra intihar etti
Begüm Özkaynak

Olay İnönü Mahallesi 406. Sokak'ta meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen Muhsin Alkan(34), eşi Yeter Alkan'ı(33) birlikte yaşadıkları evde silahla yaraladıktan sonra sokağa çıkarak, aynı silahla intihar etti.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı anlaşılan Yeter Alkan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ISTANBUL---BAGCILARDA-ESINI-SILAHLA-YAR_740229_218549

Muhsin Alkan'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Muhsin Alkan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar silah
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