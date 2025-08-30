HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bağcılar’da tekstil atölyesinde yangın

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan üç katlı tekstil atölyesinin çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürülürken, yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Bağcılar’da tekstil atölyesinde yangın

Yangın, saat 08.00 sıralarında Bağcılar’da bulunan üç katlı bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çatıyı sardı. Yoğun duman yükselirken, içeride çalışan işçiler kendi imkanlarıyla binadan tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin diğer katlara ve çevredeki binalara sıçramasını önledi. Yangın yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürülürken, atölyede maddi hasar oluştu. Çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuklarını teslim ederken eski eşi darp etti! "3 senedir boşanmış durumdayım, 2 senedir şiddet görüyorum"Çocuklarını teslim ederken eski eşi darp etti! "3 senedir boşanmış durumdayım, 2 senedir şiddet görüyorum"
15-20 kişilik gruplarla gelip...15-20 kişilik gruplarla gelip...

Anahtar Kelimeler:
Bağcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çekici bulgu: Çatalhöyük'te 9 bin yıllık sır çözülüyor!

Dikkat çekici bulgu: Çatalhöyük'te 9 bin yıllık sır çözülüyor!

15-20 kişilik gruplarla gelip...

15-20 kişilik gruplarla gelip...

Mourinho'nun ayrılık haber gelir gelmez paylaştı! İrfan Can'ın eşinden olay hamle...

Mourinho'nun ayrılık haber gelir gelmez paylaştı! İrfan Can'ın eşinden olay hamle...

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Sosyal medya fenomeninden kahreden haber! Ailesiyle kamyonette ölü bulundu

Sosyal medya fenomeninden kahreden haber! Ailesiyle kamyonette ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.