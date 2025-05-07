Bağcılar’da toprak kayması sebebiyle yana doğru eğilen bina boşaltıldı

Olay saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi 1868 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki boş arsada yapılan temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonrasında arsanın yanındaki 5 katlı bina yerinden oynayarak, arsa yönüne doğru eğildi.

Binanın diğer tarafında bitişik olduğu bina ile arasında çatlak oluştu. İhbar üzerine adrese gelen belediye ekipleri, 5 ailenin yaşadığı binanın tedbiren boşaltılarak mühürlenmesine karar verdi. Ayrıca arsada temel atmak için kazılan çukur da kapatıldı. Boşaltılan binada yaşayan 5 aile, yakınlarının yanına yerleştirildi. Binada daha sonra detaylı incelemelerin yapılacağı öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır