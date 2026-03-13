Bağcılara 'Ölükol' uyarısı: ilk ilaçlama ne zaman yapılmalıdır?

Manisa’nın Salihli ilçesinde bağ üreticilerine, bağlarda görülen "Ölükol" hastalığına karşı yaz mücadelesi kapsamında önemli bir uyarı yapıldı.

ÖLÜKOL HASTALIĞI

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, üreticilerin bağlarının uyanma durumunu kontrol ederek ilaçlama takvimine dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, ölükol hastalığına karşı ilaçlamaların belirli dönemlerde yapılmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

İLK İLAÇLAMA NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

Buna göre ilk ilaçlamanın gözlerin uyanmaya başladığı, tomurcuk patlaması döneminde yapılması gerektiği ifade edildi.

İkinci ilaçlamanın sürgünlerin 8-10 santimetre uzunluğa ulaştığı dönemde, üçüncü ilaçlamanın ise çiçeklenme döneminden hemen önce, çiçek salkımlarının belirmesiyle birlikte uygulanması gerektiği bildirildi.

Dördüncü ve son ilaçlamanın ise çiçeklenme sonu ile tane seti oluşumunun başladığı dönemde yapılmasının önerildiği kaydedildi.

YETKİLİLER RUHSATSIZ İLAÇLARA KARŞI UYARDI

Yetkililer ayrıca, ilaçlama sırasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanan ya da bağlarda ruhsatı bulunmayan ilaçların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır