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Bağcılar'da 20 yaşındaki genci öldüren şüpheli Çeşme'de yakalandı

Bağcılar'da 20 yaşındaki Buğra Efe Dilben'in motosikletli iki kişi tarafından silahla öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, Çeşme'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı.

Bağcılar'da 20 yaşındaki genci öldüren şüpheli Çeşme'de yakalandı

Bağcılar, Kemalpaşa Caddesi'nde 1 Haziran saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda yolda yürüyen Buğra Efe Dilmen, bir motosikletin üzerinde bulunan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun göğüs ve bacaklarına kurşun isabet eden Buğra Efe Dilmen hayatını kaybetti. Saldırganlar ise olay yerinden hızla kaçtı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, saldırganların kaçtıkları anların güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntüleri inceleyen polisler, şüphelilerin İstanbul’dan ayrılarak yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmayı planladığını tespit etti. Çeşme'de bir otelde olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda saldırı sırasında motosikletin arkasında oturan ve silahla şüphelilere ateş açan Hamza Y. gözaltına alındı.

Bağcılar da 20 yaşındaki genci öldüren şüpheli Çeşme de yakalandı 1

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili yapılan soruşturmada saldırı sırasında motosikleti kullanan kişinin Ramazan Ç. olduğu tespit edildi. Daha önce üç kez gözaltına alınan ve 3 ayrı aranma kararı bulunan şüpheliyi yakalamak için ekipler çalışması sürüyor. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüpheli suçunu itiraf etti. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bağcılar da 20 yaşındaki genci öldüren şüpheli Çeşme de yakalandı 2
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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cinayet
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