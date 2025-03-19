HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 'Bağımsız yargının vereceği kararın saygıyla karşılanması gerek' Fahrettin Altun'dan açıklama! 'Cumhurbaşkanımıza yönelik iftiralar atıldığına şahit olmaktayız'

'Bağımsız yargının vereceği kararın saygıyla karşılanması gerek' Fahrettin Altun'dan açıklama! 'Cumhurbaşkanımıza yönelik iftiralar atıldığına şahit olmaktayız'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
19.03.2025 17:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yaptı. Altun "Başlatılan soruşturmanın içeriğine ve detaylarına hakim olmaksızın yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız" dedi. Altun "Bağımsız yargının vereceği her türlü kararın tüm kesimlerce saygıyla karşılanması gerektiği düşüncemizi yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

'Bağımsız yargının vereceği kararın saygıyla karşılanması gerek' Fahrettin Altun'dan açıklama! 'Cumhurbaşkanımıza yönelik iftiralar atıldığına şahit olmaktayız'

İBB'ye yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltıların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

thumbs_b_c_6e157d4a6765d9e41eec50639911da77

Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir dizi soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ve diğer şüphelilerin gözaltına alınması kararı sonrası, başta anamuhalefet partisi yöneticileri olmak üzere birtakım mahfillerin siyasi ve ideolojik saiklerle soruşturmaların selametine halel getirme çabası içerisinde olduğunu görmekteyiz.

Başlatılan soruşturmanın içeriğine ve detaylarına hakim olmaksızın yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız.

Yetkisini Türk Milleti adına kullanan yargı organlarımızın bağımsızlığına yönelik yıpratma amacı taşıdığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı da töhmet altında bırakmayı amaçlayan bu tip çabaların karşısında dimdik durmayı ve bu ideolojik iftira kampanyalarına karşı Cumhurbaşkanımızın hukukunu korumayı sürdüreceğiz.

Bağımsız yargının vereceği her türlü kararın tüm kesimlerce saygıyla karşılanması gerektiği düşüncemizi yineliyor, bu süreçte İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonla mücadelemizi sürdüreceğimizi hatırlatmak istiyoruz.

Vatandaşlarımızın da teyit edilmemiş ve şüpheli içeriklere dikkatle yaklaşarak bu mücadeleye destek olmalarını, her zaman olduğu gibi resmi kurum ve yetkililerin açıklamalarına itibar etmelerini önemle rica ediyoruz"

f1

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmada 2 kritik isim yurt dışında! Biri çok tartışmalıEkrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmada 2 kritik isim yurt dışında! Biri çok tartışmalı
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj!Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
En Çok Okunan Haberler
Ercan Saatçi'nin gözaltı sebebi belli oldu! 2020 yılında 3 ihale: Toplam 30 milyon lira

Ercan Saatçi'nin gözaltı sebebi belli oldu! 2020 yılında 3 ihale: Toplam 30 milyon lira

CHP lideri Özel'den 'Saraçhane' kararı!

CHP lideri Özel'den 'Saraçhane' kararı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması

"Çok tepkiliyim" diyerek patladı! "Ümit Özdağ alındı 'faşist' dediniz İmamoğlu alınınca..."

"Çok tepkiliyim" diyerek patladı! "Ümit Özdağ alındı 'faşist' dediniz İmamoğlu alınınca..."

İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye geliyorlar

İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye geliyorlar

'Kimseye bir faydası yok' Fatih Erbakan'dan 'İmamoğlu' açıklaması!

'Kimseye bir faydası yok' Fatih Erbakan'dan 'İmamoğlu' açıklaması!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.