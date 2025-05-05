Bağırsaktan beyne giden sağlık! Kefir içmenin faydaları nedir? Alzheimer’a karşı doğal kalkan...

Diyetisyen Beyza Tağraf, son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalarda kefirin bağırsak iltihaplanmasını baskılayıcı etkisine dikkat çekti. Kefir’in Alzheimer’a karşı koruyucu bir gıda olabileceğini ifade etti. Ancak bu etkinin görülmesi için yalnızca kefir tüketmenin yeterli olmayacağını da vurguladı.

‘KEFİR, NÖROİNFLAMASYONU AZALTABİLİR’

Bağırsakta iltihabının oluşumuna neden olan bazı maddelerin, kefir sayesinde baskılanabileceğini söyleyen Diyetisyen Tağraf, “Nöroinflamasyonu azaltmak, Alzheimer’dan korunmak ya da önlemek için iyi bir strateji aslında. Ancak buna ek olarak başka faktörlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer kefirden bu faydayı görmek istiyorsak, diğer sağlık koşullarımızı ve genel beslenmemizi optimal hale getirmemiz gerekiyor” dedi.

"ALZHEIMER İLE MÜCADELEDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM ŞART"

Alzheimer’ı, çatısında birçok deliği olan bir ev gibi düşünmemiz gerektiğini belirten Diyetisyen Tağraf, “Siz bu çatıyı tamir etmek istiyorsanız, tüm delikleri kapatmanız gerekir. İnflamasyon bunlardan sadece biri. Alzheimer’a neden olabilecek her faktörü hedef alan bir strateji geliştirmeliyiz. Bu noktada bütüncül tıbbın gücünü kullanmak, multidisipliner bir anlayışla ilerlemek çok önemlidir” dedi.

"KEFİR TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Alzheimer şüphesiyle gelen hastalarda yalnızca bir tedavi yöntemine odaklanmadıklarını belirten Diyetisyen Tağraf, “Bir yandan medikal tedavi uygulanırken, bir yandan da beslenme düzenleniyor. Uygunsa beyin uyarımları yapılıyor, bilişsel rehabilitasyon uygulanıyor. Bu noktada Alzheimer hastalarını doğru yönlendirmek büyük önem taşıyor. Kefir elbette faydalı ama etkisini görebilmek için genel sağlık halini iyileştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL VE ZİHİNSEL FAALİYETLERİ DESTEKLEYEREK BEYNİN YAŞLANMA SÜRECİ YAVAŞLATILABİLİR"

Daha sağlıklı beslenerek, fiziksel aktiviteyi artırarak ve zihinsel faaliyetleri destekleyerek beynin yaşlanma sürecinin yavaşlatılabileceğini söyleyen Diyetisyen Tağraf, “Alzheimer ile ilgili şu alışkanlığı edinmemiz gerekiyor: Şüphe varsa, hastaya yalnızca ilaç değil; sosyal, zihinsel, fiziksel tüm alanlarda destek sunmamız gerekiyor. Yani hastanın hayatına bütüncül bir şekilde dokunmalıyız. İşte bu yaklaşımla, kefirin olumlu etkisini de gerçek anlamda gözlemleyebiliriz” dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır