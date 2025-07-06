HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bağış kumbarasını çalan zanlı serbest bırakıldı

Isparta'da hasta bir çocuk için başlatılan yardım kampanyasında toplanan paraların yer aldığı kumbaranın çalınması sonrası yakalanan zanlı, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Bağış kumbarasını çalan zanlı serbest bırakıldı

Isparta'da kas erimesi (Duchenne Musküler Distrofi-DMD) hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün için yardım kampanyası başlatıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi poliklinik danışma bölümüne yerleştirilen bağış kumbarası, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yerinden alınıp bodrum kata indirildi. Zanlı camı kırarak içindeki paraları alırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kumbaranın yerinde olmadığını fark eden hastane yetkilileri, durumu ilk olarak Görkem Efe'nin babası Alper Şengün'e bildirerek, "Siz mi aldınız?" sorusunu yöneltti. Baba Şengün'ün "Hayır" yanıtı üzerine olay polise bildirildi. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin E.Ç. (20) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen E.Ç., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi yaralandıAfyonkarahisar'da feci kaza! Otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Kazada savrulan otomobilin bisikletli çocuğa çarptığı anlar kameradaKazada savrulan otomobilin bisikletli çocuğa çarptığı anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kız yurdunda skandal! İki öğrenci hakkında işlem başlatıldı

Kız yurdunda skandal! İki öğrenci hakkında işlem başlatıldı

Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşma sağladı! İtalyan basınından heyecanlandıran iddia

Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşma sağladı! İtalyan basınından heyecanlandıran iddia

İlçede tek, atölye kurdu! Çöpten toplayıp yapıyor... Duyanlar çöpe atmayıp ona sattı

İlçede tek, atölye kurdu! Çöpten toplayıp yapıyor... Duyanlar çöpe atmayıp ona sattı

Diyanet İşleri Başkanı'ndan dikkat çeken yapay zeka çıkışı: 'Bu ayet bunu mu anlatıyormuş'

Diyanet İşleri Başkanı'ndan dikkat çeken yapay zeka çıkışı: 'Bu ayet bunu mu anlatıyormuş'

Aslan saldırısına uğrayan şahıs konuştu! O anları anlattı: Boynumdan ısırırken boynunu elime geçirdim

Aslan saldırısına uğrayan şahıs konuştu! O anları anlattı: Boynumdan ısırırken boynunu elime geçirdim

SON DAKİKA | Timur Soykan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi!

SON DAKİKA | Timur Soykan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.