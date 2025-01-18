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Bağışıklığa doğal kalkan: Bu karışımı günde 2 kez tüketmek boğazı temizliyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.01.2025 15:08
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Hem kış öncesi hem de kışın hastalıklar baş göstermeye başlayınca doğal ürünlere de ilgi bir hayli artıyor. Hastalıklardan korunmak ve daha hızlı iyileşmek için soluğu aktarlarda alan vatandaşlar doğal bitki çayları ve baharatları satın alıyor. Samsun'un Çarşamba ilçesinde, soğuk havaların etkisiyle soğuk algınlığına karşı doğal ürünlere yönelen vatandaşların aktarlara olan ilgisi arttı.

Bağışıklığa doğal kalkan: Bu karışımı günde 2 kez tüketmek boğazı temizliyor!

Çarşamba ilçesinde aktarlık yapan Samet Kınık, vatandaşların son dönemde doğal ürünlere olan ilgisinin arttığını belirterek, özellikle boğaz rahatsızlıklarına karşı önerilerde bulundu.

DOĞAL ÜRÜNLER ÖNERİLİYOR

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Kınık, soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için vatandaşlara ıhlamur, kuşburnu, tarçın, papatya, ada çayı, zerdeçal, zencefil ve defne yaprağı gibi doğal ürünleri önerdiklerini söyledi.

IHLAMUR, ZENCEFİL, ZERDEÇAL, ADA ÇAYI...

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Ihlamur, zencefil, zerdeçal ve ada çayı gibi doğal ürünlerin önemine dikkat çeken Aktar Samet Kınık, “İnsanlar artık ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve ada çayı gibi doğal ürünlere yöneliyor. Biz de bu ürünleri vatandaşlarımıza öneriyoruz.

BOĞAZ TEMİZLEYEN KARIŞIM

BEYAZ SİRKE

Bu yıl boğaz rahatsızlıklarında ciddi bir artış var. Bu yüzden ada çayını daha sık kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca, boğaz temizliği için sirke öneriyoruz.

pekmez karışımı

Sirkeyi, kozalak şurubu ve pekmezle karıştırarak macun yapabilirler. Günde iki-üç kez bu karışımdan tüketerek boğazlarını temizleyebilirler" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
bağışıklık
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