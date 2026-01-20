HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Bağışıklığın temeli bağırsaktan geçiyor! Kışın antibiyotiğe değil, probiyotiğe sarılın

İçerik devam ediyor
Sedef Karatay

Nezle ve gripten korunmanın yolu eczanelerden değil, turşu ve tarhana kavanozlarından geçiyor. Medipol Sağlık Grubu İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Türkay Güncü, bağışıklığı çelik gibi yapmanın sırrının mikrobiyotada saklı olduğunu belirterek; günde 30 gram lif ve fermente gıda tüketiminin kış hastalıklarına karşı en etkili kalkan olduğunu söyledi.

Kış aylarında havaların soğuması, nem oranının düşmesi ve kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi, viral enfeksiyonların yayılımını kolaylaştırıyor. Soğuk havanın üst solunum yollarının savunma mekanizmasını zayıflatmasıyla birlikte hastalıklara yakalanma riski de artıyor.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Türkay Güncü, hastalıkları önlemenin ve daha hafif atlatmanın en etkili yollarından birinin bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu belirtti.

Bağışıklığın temeli bağırsaktan geçiyor! Kışın antibiyotiğe değil, probiyotiğe sarılın 1

MİKROBİYOTA BAĞIŞIKLIĞIN ANAHTARI

Bağışıklık sisteminin önemli bir bölümünün bağırsaklarda yer aldığını ifade eden Dr. Güncü, “Sağlıklı bir mikrobiyota vücudun savunma gücünü doğrudan etkiliyor. Dengeli ve güçlü bir mikrobiyota, bağışıklık yanıtının daha kontrollü ve dengeli olmasını sağlar. Aynı zamanda mukozaları güçlendirir ve inflamasyonu azaltır. Mikrobiyotayı güçlendirmenin en temel yolu ise beslenmeden geçiyor. Günlük ortalama 25–30 gram lif alımı mikrobiyota üzerinde oldukça olumlu etkilere sahiptir. Lifler kalın bağırsakta yararlı bakteriler tarafından fermente edilerek kısa zincirli yağ asitlerine dönüşür. Bu maddeler bağırsak mukozasını ve bariyerini güçlendirerek bağışıklık sisteminin daha dengeli çalışmasına katkı sağlar” dedi.

Bağışıklığın temeli bağırsaktan geçiyor! Kışın antibiyotiğe değil, probiyotiğe sarılın 2

FERMENTE GIDALAR VE SAĞLIKLI YAĞLAR

Beslenmede fermente gıdaların mutlaka yer alması gerektiğini belirten Dr. Güncü, “Ev yapımı yoğurt, kefir, turşu ve tarhananın mikrobiyota için önemli bir kaynak. Ayrıca yeterli protein alımı, zeytinyağı ve omega-3 gibi sağlıklı yağların tüketimi de bağışıklık sistemini destekler. Doymuş yağ oranı yüksek besinlerin ise azaltılması gerekir. Gereksiz antibiyotik kullanımı ise mikrobiyotaya zarar veriyor. Yalnızca hekim önerisiyle kullanılmalı. Zorunlu durumlarda antibiyotik kullanımı sonrası 1–2 hafta probiyotik desteği alınabilir. Bunun yanında stres ve yetersiz uyku da mikrobiyal çeşitliliği azaltarak bağışıklığı olumsuz etkiler” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale’de huzur uygulamalarında 1 şüpheli tutuklandıÇanakkale’de huzur uygulamalarında 1 şüpheli tutuklandı
Urla açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldıUrla açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bağırsak hastalıkları Bağışıklık Sistemi antibiyotik probiyotik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.