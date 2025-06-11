Bahar Aksu cinayetinde sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı: Katilin çelişkili ifadesine hakimden itiraz!

Eski eşi Rüstem Elibol ve onun arkadaşları tarafından 5 Mayıs 2025'te Şişli'de öldürülen Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma Çağlayan Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraf ve sanık avukatları katıldı. Sanıklar duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma saat 11.00'de başladı.

Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor. Mahkeme eksik hususların giderilmesi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesinin ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

'HERŞEY BİR ANDA GELİŞTİ'

Tutuklu sanık Rüstem Elibol, "Çok pişmanım arkadaşlarımın bir suçu yoktur onlar gezmek için geldi olay plansızdı ve herşey bir anda gelişti. Ben tasarlamadım. Eşimle çok severek evlendik. Ailesi evliliklerine sıcak bakmıyordu. Ailesi beni ona karşı doldurdu." dedi.

'KİRALIK EVLERE GÖZ GEZDİRDİK'

Olay gününü anlatan Elibol, "İstanbul'a akşamüstü geldik. Amacımız ev bakmaktı. Olay böyle gelişti. Arkadaşlarımım bir suçu yoktur. İstanbul'a eşimle barışmak için gelmiştim yeniden evlenmek istiyordum. O gün kendisiyle görüştüm bana 'Sen adam mısın' deyince çok sinirlendim. Olaydan önceki 3 gün boyunca İstanbul'da gezdik. Çok pişmanım. İstanbul'a geldiğimde yanımda 2 arkadaşım vardı. Onlarla birlikte geldik. İstanbul'da 2 ya da 3 gün kaldık. Sonra Çanakkale'ye geri gittik. Samet'i alıp tekrar İstanbul'a geldik. Bu süreçte kiralık evlere sadece göz gezdirdik. Bir emlakçıyla görüşüp ev gezmedik.

Bahar ile karşılaştık kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim 'Araca bin' dedim gelmedi. Bana 'Adam mısın sen' dedi ben de kendimi kaybettim. Silahı 3 4 ay önce satın aldım." diye konuştu.

HAKİMDEN İTİRAZ!

Elibol, 'O zaman niye silahla geldin' sorusuna "Öldürme niyetim yoktu barışmak için geldim.Kaçırma planım vardı. Bir bağ evine götürmek istedim. Arkadaşlarım yanımdaki silahı görmedi planımdan haberi yoktu. Boşandıktan sonra Bahar ile iletişime geçmedim hiç." dedi. Mahkeme Başkanı'nın "Neden emniyette ifade vermedin" sorusuna ise Elibol, "Emniyette olayın şokuyla kafam karıştı bu nedenle susma hakkımı kullandım" cevabını verdi.

'İSTANBUL'A GELMEZDİK'

Tutuklu sanık Aziz Başkan, "Benim daha önce verdiğim ifadem doğrudur. Rüstem bize 'Sizi İstanbul'a götüreyim' dedi ben de 'Tamam' dedim. Bizim olayla ilgili bir bilgimiz yok. Biraz dolaştık İstanbul'da arabayla. Olay anında ben arabanın içinde arkada koltuktaydım. Rüstem dışarı çıktı. Maktulle görüşmek istedi. Ben vurulduğu anı görmedim. Ayrıca Bahar'ı arabaya bindirmek için de dışarı çıkmadım. Benim İstanbul'a geliş amacım gezmek ve Rüstem'e ev bakmaktı. Bahar'ın Rüstem'e hakaret ettiğini duydum. Bizim aklımızın ucundan bile geçmezdi. Öyle birşey olacağını bilsek biz asla gelmezdik İstanbul'a. " dedi.

'O SIRADA ARAÇTAYDIM'

Tutuklu sanık Semih Yatar ise "Biz İstanbul'a geldik bir otel bulduk ve oraya yerleştik. Yemek yedik otele geri geldik ertesi sabah dışarı çıktık. Ardından biraz daha İstanbul'da gezdik ve bir kişiyi daha almak için Çanakkale'ye geri dönüp onu aldık ardından geri İstanbul'a döndük. Olay günü Rüstem, Bahar ile karşılaştı arabadan çıktı ve kadını sıkıştırmaya başladı. Ben o sırada araçtaydım. Bir anda silah sesi duydum ve o panikle kaçtım. Ben böyle birşey yaşanacağını bilseydim asla o ortama gitmezdim. Benim hiçbirşeyden haberim yok. " dedi.

'EV BAKMAYA GELMEDİK Mİ NİYE GEZİORUZ DEDİM'

Tutuklu sanık Samet Salman, "Rüstem beni aradı dedi ki 'Ev bakmaya geleceğim gelebilir misin' dedi. Ben de 'Tamam gelirim' dedim. İstanbul'a geldik ama sadece geziyorduk. Ben de 'Biz ev bakmaya gelmedik mi niye geziyoruz' dedim. O da bana 'Kız arkadaşımla aram bozuk o yüzden geldim' dedi. Rüstem beni aradı ve 'Ev bakmaya geleceğim gelebilir misin' dedi. Ben de 'Tamam gelirim' dedim. İstanbul'a geldik ama sadece geziyorduk. Ben de biz ev bakmaya gelmedik mi niye geziyoruz' dedim. O da bana kız arkadaşımla aram bozuk o yüzden geldim' dedi. Olay günü Rüstem bir anda araçtan indi ve dışarıda bir kadının yanına gitti ve kadını çekiştirmeye başladı. Ben Rüstem'in belinde silah gördüm o an panikle 'Abi polis geliyor' dedim amacım onu korkutmaktı ama Rüstem kadını vurdu. Rüstem'in Bahar'ı kaçıracağını asla bilmiyordum. Bana böyle birşey demedi" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme eksik hususların giderilmesi amacıyla 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamının kararına vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(DHA)