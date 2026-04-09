HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bahar Aksüt cinayetinin ardından yasak aşk çıktı! Katil muhtar kan donduran detayları anlattı

İçerik devam ediyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Kürebeli Barajı'nda ölü bulunan 24 yaşındaki Bahar Aksüt cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı. Korkunç cinayeti, Aksüt'ün çalıştığı pavyonu işleten muhtarın gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Evli ve iki çocuk babası muhtar, Aksüt hamile kalınca çocuğu aldırmasını istedi. Aldırmayınca da sekiz yerinden bıçaklayıp buz tutan barajdaki buzu kırıp genç kadını attığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Edinilen bilgiye göre, barajda fotoğraf çektirmeye giden vatandaşların ihbarı üzerine bulunan kadın cesedinin, Tufanbeyli'de pavyonda çalışan Bahar Aksüt'e ait olduğu tespit edilmişti. Yapılan incelemede genç kadının 8 yerinden bıçaklandıktan sonra baraja atıldığı belirlenmişti.

Bahar Aksüt cinayetinin ardından yasak aşk çıktı! Katil muhtar kan donduran detayları anlattı 1

MUHTAR İLE AKSÜT ARASINDA GÖNÜL İLŞKİSİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayı derinleştiren jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisinin Yeni Cami Mahallesi Muhtarı, evli ve 2 engelli çocuk babası 44 yaşındaki Mustafa Arıkan olduğunu ortaya çıkardı. İddiaya göre Arıkan ile Aksüt arasında gönül ilişkisi bulunduğu, bu ilişkiden hamile kalan genç kadının 7 aylık olduğu öğrenildi. Durumu öğrenen muhtarın ailesinin bebeği istemediği, Arıkan'ın da Aksüt'e bebeği aldırması için baskı yaptığı öne sürüldü.

Bahar Aksüt cinayetinin ardından yasak aşk çıktı! Katil muhtar kan donduran detayları anlattı 2

BEBEĞİ ALDIRMASINI İSTEDİ, KABUL ETMEYİNCE 8 YERİNDEN BIÇAKLADI

Cinayetin, 22 Şubat günü gece işlendiği belirlendi. İddiaya göre Arıkan, arkadaşı Vural Ö. ile birlikte Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giderek Bahar Aksüt ve arkadaşı Kader K.'yi (25) alıp Tufanbeyli'ye getirdi. Daha sonra Kader K. ve Vural Ö. (37) evde kalırken muhtar Bahar Aksüt'ü alarak Kürebeli Yaylası'ndaki baraj kenarına götürdü. Burada genç kadına bebeği aldırmasını isteyen Arıkan, olumsuz yanıt alınca sinirlenerek 7 aylık hamile Aksüt'ü, 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

BUZU KIRIP BARAJA ATTI

Muhtar, genç kadını öldürdükten sonra cesedin bulunmaması için baraja atmayı denedi. Ancak baraj soğuktan dolayı buz tuttuğu için atamadı. Bunun üzerine araçtan balyoz alarak buzu kırıp genç kadını baraja attı. Daha sonrada Kader K. ve Vural Ö.'nün olduğu eve geldi. Bir süre sonra muhtar cesedin dışarı çıkacağını düşünerek Vural Ö. ve Kader K.'yi alıp olay yerine gitti. Muhtar cesedi attığı yere bakıp genç kadının yüzeye çıkmadığını görünce tekrar Tufanbeyli'ye döndü.

SORGUSUNDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayete tanık olan Kader K.'yi de öldürmek isteyen zanlının, genç kadının yalvarması üzerine bundan vazgeçtiği ileri sürüldü.
Cesedin bulunmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, muhtar Mustafa Arıkan ile birlikte olayla bağlantılı çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Arıkan'ın sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, olayı Vural Ö. ile Kader K.'nin de bildiğini söylediği öğrenildi.

TUTUKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar Mustafa Arıkan "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, diğer iki şüpheli "yardım ve yataklık" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.