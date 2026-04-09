Korku filmi izlerken aniden korkmaya son! Bu uygulama hayat kurtarıyor

Korku filmlerini seviyor ancak aniden ekrana fırlayan korkutucu sahnelerden (jump scare) nefret mi ediyorsunuz? Bir geliştirici tarafından piyasaya sürülen yeni bir film ve dizi takip uygulaması, tam da bu sorunu çözüyor ve korkutucu sahnelerin ne zaman geleceğini size önceden haber veriyor.

CANLI ETKİNLİKLER İLE GERÇEK ZAMANLI UYARI

TechCrunch'ta yer alan habere göre, 'Binge' isimli uygulama, bu uyarıları yapmak için Apple'ın yemek teslimatları veya maç skorları gibi devam eden etkinlikleri izlemek için kullanılan "Canlı Etkinlikler" özelliğinden yararlanıyor. Bu sayede cihazınızın Kilit Ekranına ve Dinamik Ada bölümüne gerçek zamanlı bildirimler göndererek korkunç sahnelerin ne zaman geleceğini bilmenizi sağlıyor. Özelliği kullanmak için, filmi izlemeye başladığınızda 'jump scare' detay sayfasındaki saat simgesine dokunarak canlı etkinliği başlatmanız yeterli oluyor. Dilerseniz yalnızca "büyük" korkutmalar için filtreleme de yapabiliyorsunuz.

Geliştirici isim, uygulamanın filmleri, dizileri, koleksiyonları, oyuncuları, yayıncıları, ağları ve hatta yapım şirketlerini takip etmek için "hepsi bir arada" bir uygulama haline getirmeyi düşünüyor.

DİĞER SİTELERDEN VERİLER SUNUYOR

Binge, izleme listesi oluşturma veya platformları gösterme gibi temel işlevlere ek olarak; Rotten Tomatoes, Letterboxd, IMDb ve Metacritic gibi harici sitelerden puan verileri çekiyor. Ayrıca IMDb bilgilerini kullanarak şiddet, cinsel içerik, korkutucu sahneler, uyuşturucu ve alkol kullanımı, küfür ve diğer faktörler hakkında ebeveynler için özel rehber oluşturuyor. Özelleştirilebilir widget'lar, takvime ekleme ve Oscar ödülü kazananları inceleme gibi araçlar da uygulamada yer alıyor.

ÜCRETSİZ AMA...

iPhone, iPad ve Mac üzerinden indirilebilen uygulamayı indirmek ücretsiz ancak 'jump scare' uyarıları gibi özellikleri kullanabilmek için bir abonelik veya tek seferlik ödeme gerekiyor.