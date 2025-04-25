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Bahar alerjisine dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Tedavi edilmezse astıma neden olur"

Havaların ısınmasıyla birlikte doğanın canlanması, bahar alerjisi şikayetlerini de beraberinde getiriyor. Özellikle polen yoğunluğunun arttığı bu dönemde, alerjik rinit olarak bilinen bahar nezlesi, tedavi edilmediği takdirde astıma kadar ilerleyebiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, bahar aylarında artan alerjik hastalıklar konusunda önemli uyarılarda bulunarak, alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bahar alerjisine dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Tedavi edilmezse astıma neden olur"

Bahar aylarında artan polenler, alerjik rinit hastalığının şiddetini artırıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, bu dönemde sıkça karşılaşılan alerjik şikayetlere dikkat çekerek, tedavi edilmezse alerjik astıma yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Dr. Kenar, burun tıkanıklığı, hapşırma, kaşıntı, geniz akıntısı, öksürük, gözlerde yaşarma ve baş ağrısı gibi semptomların, doğanın uyanışıyla birlikte artan polenlerin etkisiyle ortaya çıktığını ifade etti.

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Polen çeşitliliğin şehirden şehire değiştiğini belirten Op. Dr. Kenar, "Polenlerin çok yüksek olduğu dönemlerde kapı ve pencereleri çok açmamamız gerekiyor. Aynı şekilde, evde toz ve akarlara karşı da önlem alınması gerekmektedir. Evde yüksek tüylü halı, kilim, battaniye ve pelüş oyuncak gibi eşyaları bulundurmaktan sakınmalıyız" dedi. Doğada ve yaşam alanlarımızda binlerce organik ve inorganik alerjen madde bulunmaktadır. Bizde hangisinin alerjiye neden olduğunu ise ancak kendi kişisel gözlemimiz ve gerektiğinde, kısıtlı da olsa, alerji testleri ile anlayabiliriz.

ALERJİK RİNİT, ERKEN TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Alerjik şikayetlerin olduğu zamanlarda hastaların kesinlikle Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanına başvurması gerektiğini dile getiren Op. Dr. Kenar, "Yaptığımız muayene ve tetkikler sonucunda alerjik rinit tanısı konulur. Ardından tedavi kısmına geçilir. Tedavide ise genellikle alerjik burun spreyleri ve alerji hapları kullanılır. Eğer bahar nezlesi tedavi edilmezse burun tıkanıklığından dolayı boğazda yanma, kuruluk ve üst solunum enfeksiyonları gelişebilir. Ayrıca alerjik rinit nedeniyle sinüslerin boşaltma delikleri de tıkalı olur ve sinüzit türü enfeksiyonlara yol açabilir. Alerjik rinit eğer uzun süre tedavi edilmezse alerjik astıma kadar ilerleyebilir. Eğer alerjik riniti erken bir şekilde kontrol altına alabilirsek akciğerlere inmeden pratik bir şekilde semptomların önüne geçmiş olabiliriz" dedi.

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"ALERJİK RİNİTİN KESİN TEDAVİSİ YOKTUR"

Alerjinin kesin tedavisi olmadığını ama dikkatli olunması için hastalara, alerjenlerden ve polen dönemlerinde evdeki kapı ve pencereyi çok açmamaları gibi konularda uyarılarda bulunduklarını belirten Op. Dr. Kenar, "Alerjik rinitin kesin tedavisi yoktur, sadece önlem alabiliriz. Hastalarımıza, alerjenden uzak durmayı ve polen mevsiminin çok olduğu dönemlerde fazla dışarı çıkmamak, kapı ve pencereyi çok açmamaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Aynı zamanda ev tozu ve akarlar için ise yataklarımızı, yastıklarımı ve koltuklarımızı örttüğümüz çarşafları sıklıkla yıkayıp, güneşte kurutup ütülememiz gerekiyor. Ev temizliği de önemlidir, bu konuda da ev tozundan kaynaklı alerjenlerin ev içinde iyice dağılmaması için su bazlı süpürgelerin kullanılmasını öneriyoruz. Ayrıca evinde evcil hayvan ile yaşayanların dikkat etmesi ve evcil hayvanlarının tüy dökümü, aşı vs. bakımlarını aksatmaması önemli. Yani kısacası önemli olan nokta, alerjenden uzak durma, alerjik dönemlerde ise dikkatli olunması ve uzman doktor önerisi ile alınan alerji baskılayıcı ilaçların düzenli şekilde kullanılmasıdır" dedi.

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alerji astım bahar alerjisi
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