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Bahar ayında açık cam tehlike saçıyor! Polen alerjisine karşı dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Alerji enfeksiyonla karıştırılmamalı"

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğa canlanırken, polen yoğunluğundaki artış alerjik rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde polen seviyelerinin en yüksek düzeye ulaştığına dikkat çekerek, alerjik bireyleri uyarıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Yayla Yerlikaya, polen alerjisine bağlı olarak şikayetlerin arttığını belirterek sabah saatlerinde camların açılmaması gerektiğini vurguladı. Detaylar haberimizde...

Bahar ayında açık cam tehlike saçıyor! Polen alerjisine karşı dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Alerji enfeksiyonla karıştırılmamalı"

Bahar aylarında artan polen yoğunluğu, alerjik hastalıkları da beraberinde getiriyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Yayla Yerlikaya, özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşan polenlerin, alerjik bireylerde birçok semptoma neden olabileceğini söyledi.

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POLENLERİN NEDEN OLDUĞU ŞİKAYETLER NEDİR?

Bahar aylarında havadaki polen yoğunluğunun artmasıyla birlikte, alerjik hastalıklar da artış gösteriyor. Özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşan polenler; burun tıkanıklığı, hapşırık, gözlerde sulanma, kaşıntı, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere neden oluyor.

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POLEN YOĞUNLUĞUNUN ARTTIĞI SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Yayla Yerlikaya, alerjik bireylerin bu dönemde daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Alerjik rinit ve astım gibi hastalıkların bahar mevsiminde sık görüldüğünü söyleyen Yerlikaya, korunmak için polen yoğunluğunun arttığı saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade etti.

"ALERJİ, ENFEKSİYONLA KARIŞTIRILMAMALI"

Alerjinin çevresel temasla ortaya çıktığını, genellikle ateş gibi belirtiler göstermediğini ancak tekrarlayıcı şikâyetlerle kendini belli ettiğini söyleyen Yerlikaya, "Polenler özellikle sabah saatlerinde yoğun olur. Bu da alerjisi olan kişilerde belirtilerin artmasına neden olur. Bahar mevsiminde en sık görülen alerjik hastalıklardan biri alerjik rinittir. Rinit, halk arasında saman nezlesi olarak bilinir. Astımı olan hastalar bu dönemde, daha çok nefes darlığı gibi şikâyetlerle acile başvurur. Polen yoğunluğunun yüksek olduğu sabah saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılmalı, eve geldikten sonra kıyafetlerimizi değiştirip, elimizi yüzümüzü yıkamalıyız. Camları, özellikle sabah saatlerinde açmamaya özen göstermeliyiz. Güneş gözlüğü ve şapka kullanımı polen temasını azaltabilir. Gerektiğinde hekimimizin önerdiği anti alerjik ilaçlardan kullanmamız gerekebilir. Alerji de ateş gibi görülmez şikâyetler tekrarlayıcıdır. Alerji genellikle çevresel temaslarla ortaya çıkar. Enfeksiyon hastalıklarında ise halsizlik, kas ağrısı ve eklem ağrısı gibi şikâyetler meydana gelebilir. Ayırıcı tanı için, gerektiğinde hekim değerlendirmesi de önemli bir etmendir. Alerji tanısı, hastanın öksürüğü ile başlar. Gerekli görüldüğünde deri Prick testi ya da kanda spesifik Ige testi yapılabilir. Bu sayede hem korunma hem de uygun tedavi planlanabilir" dedi.

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bahar alerjisi polen alerjisi
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