Bahar ve kış mevsimi aynı anda görüntülendi, ortaya eşsiz manzara çıktı

Afyonkarahisar’da bahar ve kış mevsimi dron kameraları tarafından aynı anda görüntülenirken, karların yanında açan çiçek manzara ise görenleri mest etti.Bolvadin ilçesine bağlı Karayokuş Köyü sınırları içerisinde yer alan Akgöl Yaylası, son dönemdeki yağışlarla birlikte muazzam bir dönüşüme imza attı.

Bolvadin ilçesine bağlı Karayokuş Köyü sınırları içerisinde yer alan Akgöl Yaylası, son dönemdeki yağışlarla birlikte muazzam bir dönüşüme imza attı. Kış boyunca etkili olan yoğun kar yağışı ve bahar yağmurları, yayladaki su seviyesini yeniden eski formuna kavuştu. Kurak geçen dönemlerin ardından gelen bol yağışlar, Akgöl’ün havzasını tamamen doldurdu. Suyun yükselmesiyle birlikte yayla adeta bir doğa harikasına dönüştü. Bölgedeki suyun eski seviyesine ulaşması, hem çevre sakinleri hem de doğaseverler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Karların erimesiyle oluşan masmavi su birikintileri ve yaylayı çevreleyen beyaz örtünün birleşimi, havadan görüntülendi. Drone kameralarına yansıyan karelerde doğanın uyanışı ve suyun berraklığı izleyenleri hayran bıraktı. Karların yanı başında açan çiçekler ise özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

