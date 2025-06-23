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Bahar ve yaz alerjisine dikkat edin: Basit bir alerji sanmayın, işitmenizi kaybedebilirsiniz! Uzmanlar uyarıyor...

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Asiye Merve Erdoğan, yaygın görülen ve çoğu zaman hafife alınan alerjik rinitin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Burun tıkanıklığı, kaşıntı, öksürük ve hapşırık gibi belirtilerle ortaya çıkan alerjik rinitin, tedavi edilmediğinde uyku apnesi ve işitme kaybı gibi kalıcı problemlere neden olabileceğine dikkat çeken Dr. Erdoğan, “En doğru tedavi yöntemi, alerjiye neden olan maddeden uzak durmaktır” dedi.

Bahar ve yaz alerjisine dikkat edin: Basit bir alerji sanmayın, işitmenizi kaybedebilirsiniz! Uzmanlar uyarıyor...

Alerjilere bağlı belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Asiye Merve Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Alerjik reaksiyonların vücutta doğuştan gelen bir duyarlılıkla oluşabildiğini ifade eden Dr. Erdoğan, "Bahar ve yaz aylarında ortaya çıkan alerjilerde vücut bazı çevresel maddeleri yabancı olarak algılar ve savunma mekanizmasını devreye sokar. Bu durum burun akıntısı, hapşırık, öksürük, burun ve boğazda kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösterir. Başta hafif seyreden bu şikayetler zamanla günlük yaşam kalitesini ciddi oranda etkileyebilir" dedi.

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"ALERJENDEN UZAK KALMAK ÖNEMLİ"

Alerjik rinitin en doğru tedavisinin alerjen maddelerden uzak durmak olduğunun altını çizen Dr. Erdoğan, bunun her zaman mümkün olamadığını dile getirdi. Belirtileri kontrol altına almak için uygun ilaçların kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Ağızdan alınan ilaçlar ya da burun spreyleri ile semptomlar hafifletilebilir. Ancak her ilacın potansiyel yan etkileri olabilir. Uyku hali, bulantı ve nadiren kusma gibi yan etkiler görülebilir. Bu nedenle ilaç kullanımının mutlaka hekim önerisiyle yapılması gerekir" dedi.

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"CİDDİ HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR"

Alerjik rinitin sadece burun tıkanıklığıyla sınırlı kalmadığını, tedavi edilmediğinde daha ciddi hastalıklara neden olabileceğini aktaran Erdoğan, "Alerji nedeniyle yaşanan sıkıntılar zaman içerisinde horlama, uyku apnesi, kronik sinüzit ve orta kulakta sıvı birikimi gibi sıkıntılara neden olabilir. Orta kulak tedavi edilmediğinde ise bu durum işitme kaybı gibi ciddi durumlarla hastayı karşı karşıya bırakabilir" uyarısında bulundu.

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"ENFEKSİYON İLE KARIŞTIRILABİLİR"

Alerjinin bazı durumlarda üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karıştırılabildiğini de ifade eden Dr. Erdoğan, "Alerjiler bazen geçmeyen burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı ile kendini gösterdiğinde, enfeksiyon sanılarak gereksiz antibiyotik kullanımlarına yol açabilir. Bu da hastalığın aslında tedavisiz kamasına ve komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle doğru tanı konulması önemlidir. Alerjiye erken dönemde tanı konulması hastaların yaşam kalitesini de artırıyor. Kısa ve uzun vadeli komplikasyonlardan kaçınmak ve yaşam kalitesini korumak için ilk belirtilerde hekime başvurmak çok önemlidir. Özellikle çocuklarda işitme ve konuşma gelişimi açısından bu tür alerjik tabloların göz ardı edilmemesi gerekir" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alerjik reaksiyon alerjik rinit bahar alerjisi enfeksiyon
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