Baharda yağan lapa lapa kar araçları yolda bıraktı

Denizli’de baharda düşen kar yağışı birçok ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Beklenmeyen kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kalırken, karın tadını yine çocuklar çıkardı.

Denizli’de son günlerde etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgası hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün etkili olan şiddetli futuna nedeniyle kent genelinde yüzlerce ağaç devrildi, çatılar uçtu ve araçlarda maddi hasar oluştu. Fırtınanın yaralarını sarmaya çalışan Denizli’de gece ise kar sürprizi yaşandı.

Kentin yüksek kesimli ilçeleri olan Çameli, Beyağaç, Kale, Tavas, Acıpayam ve Buldan’da etkili olan kar yağışı yerleşim yerlerini beyaz örtüyle kapladı. Kış aylarında kent merkezlerine düşmeyen karın, baharın ortalarına yaklaşılırken yaşanması vatandaşları şaşırttı. Gece yarısı olmasına rağmen sokağa çıkan çocuklar, kartopu oynayarak renkli görüntüler oluştu.

Kara yolda seyir halindeyken yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Yerleşim alanları için beklenmedik şiddetli kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, Denizli ??" Muğla karayolu başta olmak üzere ilçe bağlantı yollarında mahsur kaldı. Araçlarını yol kenarına park eden sürücüler, zincir takarak yollarına devam edebildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halı mağazasında yangın: Bir kişi gözaltına aldıHalı mağazasında yangın: Bir kişi gözaltına aldı
Mankenlik ajansı temsilcisinin Epstein ile yazışmaları ortaya çıktıMankenlik ajansı temsilcisinin Epstein ile yazışmaları ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

