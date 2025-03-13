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  4. Baharın müjdecisi leylekler Kepsut'ta geldi

Baharın müjdecisi leylekler Kepsut'ta geldi

13.03.2025 17:06
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Baharın habercisi olarak bilinen leylekler, bu yıl da Kepsut’a gelerek baharın gelişini müjdeledi. Her yıl mart ayının ortalarında göç eden leyleklerin, yerleşik alanlarına döndükleri görülüyor.

Baharın müjdecisi leylekler Kepsut'ta geldi

Kepsut’un güzellikleri arasında süzülen bu zarif kuşlar, doğanın uyanışına tanıklık ediyor. Leylekler, yerel halk tarafından coşkuyla karşılanırken, bahar mevsiminin ilk habercisi olarak kabul ediliyor. Kepsutlu vatandaşlar, leyleklerin dönüşünü kutlamak amacıyla çeşitli etkinlikler ve piknikler düzenlemeye hazırlanıyor. Tarım ve doğal güzellikleri ile ünlü bu bölgede, leyleklerin daha önceki yıllarda olduğu gibi yuvalarına yerleşmesi, baharın bereketli geçeceğini müjdeliyor. Doğanın güzelliklerini ve leyleklerin gökyüzünde uçması vatandaşlar tarafından ilgi ile izleniyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kepsut leylek
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