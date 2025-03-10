HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Baharın müjdesi geldi son cemre toprağa düştü! Çiğdem pilavı geleneği Ramazan sofralarına lezzet kattı...

Baharın müjdesi geldi son cemre toprağa düştü! Çiğdem pilavı geleneği Ramazan sofralarına lezzet kattı...

10.03.2025 10:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son cemrenin toprağa düşmesinin ardından doğa uyanmaya başladı. Yozgat'ın yüksek dağlarında yeşil örtü kendini gösterirken, baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri doğayı renklendirdi. Bu doğal güzellik, özellikle yöre halkını harekete geçirdi. Çiğdem pilavı yapmayı gelenek haline getiren aileler, Ramazan ayında bu özel lezzeti sofralarına taşımak için topladıkları çiğdemleri büyük bir keyifle hazırladı.

Baharın müjdesi geldi son cemre toprağa düştü! Çiğdem pilavı geleneği Ramazan sofralarına lezzet kattı...

Cemrelerin toprağa düşmesiyle birlikte doğada başlayan canlanma, Yozgat’ın dağlarında kendini hissettirdi.

AW408862_06

Çiğdem çiçeklerinin açmasıyla birlikte, Ramazan ayının huzurlu atmosferinde vakit geçirmek isteyen bazı aileler, çocuklarıyla birlikte dağlara çıkarak çiğdem topladı.

AW408862_05

Aileler geleneksel çiğdem pilavını hazırlamak için çiğdem topladı.

AW408862_03

“PİLAVLA BİRLİKTE İFTARIMIZI YAPACAĞIZ”

Çiğdemleri toplamaya çıkan İsa Kablan, "Çiğdemleri gördük fotoğraflarda, biz de çiğdem toplamaya çıktık. Çok sayıda çiğdem çıkmış, onları toplamaya geldik. Çiğdem pilavı yapmayı düşünüyoruz. Akşam Allah izin verirse iftar Yozgat'ta meşhur çiğdem pilavı, bilen bilir zaten. Pilavla birlikte iftarımızı yapacağız" şeklinde konuştu.

AW408862_02

“ÇOCUKLUĞUMUZU YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Şimdiki gençlerin çiğdemi pek bilmediğini ve kendileri için çocukluk günlerinin olmazsa olmazı olan çiğdem topladığını söyleyen Erdoğan Deniz ise şunları söyledi: "Geçen hafta aynı bölgeye gelmiştik, geçen hafta hava soğuktu, bir hafta sonra tekrar gidelim dedik. Şu anda aynı bölge içerisinde olabildiğince çiğdem var, baharın müjdesi. Havaların ısınmasıyla birlikte çiğdemler örtü gibi, çarşaf gibi her tarafı kaplamış. Allah izin verirse buradan biraz çiğdem söküp pilav yapmak istiyoruz. Çocukluğumuzu yaşamak istiyoruz. Bulgur pilavıyla birlikte, ayranla birlikte, yufka ekmekle birlikte düşüncemiz bir bulgur pilavı. Çünkü çocukluğumuzda biz bunları yaşadık. Çiğdem pilavı bizim için olmazsa olmazlardandı. Çiğdemleri toplardık, ‘Yağ verenin oğlu olsun, bulgur verenin kızı olsun, kız çatlasın, patlasın, oğlan bize arkadaş olsun’ diye bunun manilerini de söylerdik. Çiğdem, bizim çocukluğumuz. Şimdiki nesil çiğdem nedir, derseniz bilmez ama biz biliriz, bununla büyüdük" dedi.

AW408862_04

(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Sütçüler'de çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldüSütçüler'de çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
2024 yılının orman yangını bilançosu ağır2024 yılının orman yangını bilançosu ağır
Anahtar Kelimeler:
cemre Ramazan iftar bahar doğa ramazan ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1,5 milyon dolara satacaklarmış... Müşteri ararken operasyon!

1,5 milyon dolara satacaklarmış... Müşteri ararken operasyon!

Ünlü deterjan markası dev ceza! 1 değil tam 8 kez denediler…

Ünlü deterjan markası dev ceza! 1 değil tam 8 kez denediler…

Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

Skandal iddia! Son yazıştığı arkadaşı doğruladı

Skandal iddia! Son yazıştığı arkadaşı doğruladı

ABD'de skandal 'Türkiye' teklifi! Arkasından bir Yunan ve bir Yahudi çıktı: Mesaj veriliyor olabilir

ABD'de skandal 'Türkiye' teklifi! Arkasından bir Yunan ve bir Yahudi çıktı: Mesaj veriliyor olabilir

Ünlü şeften olay uyarı! 'Asla yemeyin' dedi hileleri anlattı

Ünlü şeften olay uyarı! 'Asla yemeyin' dedi hileleri anlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.