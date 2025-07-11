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Bahçe sulama kavgası cinayetle sonlandı! Komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Kırşehir'de bahçe sulama tartışmasında komşusunu tüfekle vurarak öldüren, komşusunun karısını da ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Bahçe sulama kavgası cinayetle sonlandı! Komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Mustafa Fidan

Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesi Kışlapınar Mahallesi'nde yaşayan M.K. ile komşusu Musa Şen, yan yana olan bahçelerinin sulanmasıyla ilgili tartıştı.

Bahçe sulama kavgası cinayetle sonlandı! Komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü 1

POMPALI TÜFEKLE KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

Kavgaya dönüşen olay sırasında M.K., evinden getirdiği pompalı tüfekle komşusu Musa ve eşi Nezaket Şen'e ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçe sulama kavgası cinayetle sonlandı! Komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü 2

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık görevlileri Musa Şen'in öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Nezaket Şen, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Musa Şen'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastaneye götürüldü.

Şüpheli M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

10 Temmuz 2025
10 Temmuz 2025

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kırşehir kavga
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