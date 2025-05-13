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Bahçedeki sır ölüm! Soruşturma başlatıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Aşağıihsaniye köyünde yaşayan Atilla Karagüzel (36) isimli genç adam sabaha karşı evinin arkasındaki bahçede ölü bulundu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Bahçedeki sır ölüm! Soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgilere göre, Karagüzel’den uzun süre haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Karagüzel’i evinin arka kısmındaki bahçede hareketsiz halde buldu.
Yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Karagüzel’in, kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak soruşturma
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