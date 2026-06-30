Bahçeli'den 'askeri hastaneler' çıkışı! Hükümete çağrı yaptı: "Milli beka meselesidir!"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının geniş bölümünü dış politikaya ayıran Bahçeli, Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nin önemine dikkat çekti. Bahçeli'nin konuşmasına damga vuran ise askeri hastanelerin yeniden açılması yönündeki çağrısı oldu.
"BARIŞ İKLİMİNİ BALTALAMAK İSTEYEN AJANLAR SAHNEDE"
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kesitler şöyle:
- (ABD-İran müzakereleri) Gözü dönmüş ihtiras ve cinayet kabinesinin niyeti kirli, akıttığı kan namertçedir. Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan barışı amaçlayan mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Barış iklimini baltalamak isteyen ajanlar sahnededir. İyi bilinmelidir ki masada kurulan her hayati cümlenin sahada sarsılmaz bir irade ile korunması kaçınılmaz bir hakikattir.
NATO ZİRVESİ MESAJLARI
- NATO Ankara zirvesi önemlidir. NATO, güvenlik ihtiyaçlarının doğurduğu ittifaktır. Türkiye NATO’ya yalnızca denizlerini, üslerini değil; Metehan’dan bugüne uzanan muharebe sanatının tüm inceliklerini ve kadim devlet nizamı ile terbiyesini kazandırmıştır.
- NATO, Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir. Ankara merkezli istikbal ve milli beka ufkumuz, kaynağını dışarıdan alan tüm ittifakların üzerindedir.
"NATO YENİ BİR DÖNEMİN BAŞINDA"
- Türkiye NATO masasına otururken içi boş dosyalarla değil, her satırı şehadetle ve gazilikle bölünmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır.
- Türkiye'nin savunma ihtiyacını sürüncemede bırakıp haklı taleplerini oyalama anlayışı miadını doldurmuştur. Akdeniz ve adalar bölgesinde Şımarık çocukların provokasyonlarının alkışlandığı günler geride kaldı.
"ASKERİ HASTANELER YENİDEN AÇILMALI"
- NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum kabul edilemez, tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastanelerin yeniden açılması hayati değerdedir. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, harp cerrahisinin güçlendirilmesi, milli beka meselesidir.
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