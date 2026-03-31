Bahçeli'den "Gerekirse yedi düveli denize dökeriz" çıkışı! İsrail'e çok sert sözler

İsrail'in "dünya için ciddi tehdit" olduğun savunan MHP lideri Devlet Bahçeli'den sert çıkışlar geldi. Bahçeli "Gerekirse yedi düveli yine denize dökeriz, dize getiririz" sözleriyle dikkat çekti.

Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AKTÖRLER DEĞİŞSE DE EMELLER DEĞİŞMİYOR"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Dünya çelişkili bir dönemden geçiyor. Aktörler değişse de emeller değişmiyor. Emperyalistler kuralları yok sayıyor.
  • Trump ABD'yi Netanyahu'nun kuyruğuna taktı, bölgeyi felakete sürükledi.

"ORTA DOĞU'DA REJİM DEĞİŞECEKSE İSRAİL OLMALI"

  • Hasımlığıyla hedefinde Türkiye olanlara diyorum ki; 100 yıl önce emperyalist masalarda çizilen haritaları ecdadımız nasıl yırtıp attıysa yine yırtarız. Gerekirse yedi düveli yine denize dökeriz, dize getiririz.
  • İsrail dünya için ciddi tehdittir. Orta Doğu'da rejim değişecekse o İsrail olmalıdır.

"YOZLAŞMIŞ BİR YAPI CHP'YE EGEMEN"

  • Siyasi yozlaşma CHP'ye sirayet etti. Yozlaşmış bir yapı CHP'ye egemen. CHP'nin siyasal ahlak anlayışı değişmiş, erozyona uğraımştır. Hiç kimse dokunulmaz değildir. Makamlar zırh değildir.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

  • 'Terörsüz Türkiye' kutup yıldızıdır, doğru zamanda doğru adımdır, istikrara katkıdır, milli birlik ve kardeşlik projesidir. Tüm siyasi aktörler titizlikle hareket etmelidir.
