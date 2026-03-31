Bahçeli'den "Gerekirse yedi düveli denize dökeriz" çıkışı! İsrail'e çok sert sözler

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"AKTÖRLER DEĞİŞSE DE EMELLER DEĞİŞMİYOR"
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
- Dünya çelişkili bir dönemden geçiyor. Aktörler değişse de emeller değişmiyor. Emperyalistler kuralları yok sayıyor.
- Trump ABD'yi Netanyahu'nun kuyruğuna taktı, bölgeyi felakete sürükledi.
"ORTA DOĞU'DA REJİM DEĞİŞECEKSE İSRAİL OLMALI"
- Hasımlığıyla hedefinde Türkiye olanlara diyorum ki; 100 yıl önce emperyalist masalarda çizilen haritaları ecdadımız nasıl yırtıp attıysa yine yırtarız. Gerekirse yedi düveli yine denize dökeriz, dize getiririz.
- İsrail dünya için ciddi tehdittir. Orta Doğu'da rejim değişecekse o İsrail olmalıdır.
"YOZLAŞMIŞ BİR YAPI CHP'YE EGEMEN"
- Siyasi yozlaşma CHP'ye sirayet etti. Yozlaşmış bir yapı CHP'ye egemen. CHP'nin siyasal ahlak anlayışı değişmiş, erozyona uğraımştır. Hiç kimse dokunulmaz değildir. Makamlar zırh değildir.
'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
- 'Terörsüz Türkiye' kutup yıldızıdır, doğru zamanda doğru adımdır, istikrara katkıdır, milli birlik ve kardeşlik projesidir. Tüm siyasi aktörler titizlikle hareket etmelidir.
