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Bahçeli'den, Mansur Yavaş çıkışı! Rahatsızlığını dile getirdi... Birini görevlendirip, programları izletmiş

Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşme, siyaset gündemin bomba gibi düşmüştü. Konuya ilişkin çok sayıda iddia gündeme gelirken, MHP lideri Devlet Bahçeli konu özelinde bir rahatsızlığını dile getirdi. Basının terörsüz Türkiye sürecinde daha aktif rol alması gerektiğini belirten Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi de Mansur Yavaş diyorlar. Tek program özelinde 50’nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikrediliyor" dedi.

Bahçeli'den, Mansur Yavaş çıkışı! Rahatsızlığını dile getirdi... Birini görevlendirip, programları izletmiş
Melih Kadir Yılmaz

Geçen hafta siyasetin gündemi bir anda Beştepe'de yapılan görüşmeye dönmüştü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'ndeki ve Anıtkabir'deki 9 Eylül programlarına katılmamış; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

BEŞTEPE'DEKİ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN İDDİALAR GÜNDEM OLDU

Beştepe'deki görüşmenin ardından birçok iddia gündeme gelmişti. Yapılan açıklamalarda ise görüşmede Ankara'daki hizmet ve çalışmaların konuşulduğu belirtilmişti.

Bahçeli den, Mansur Yavaş çıkışı! Rahatsızlığını dile getirdi... Birini görevlendirip, programları izletmiş 1

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamalara rağmen Mansur Yavaş üzerinden tartışmalar gündemde kalmaya devam etti. Konuyla ilgili olarak bir açıklama da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan Bahçeli, konu özelindeki rahatsızlığını da dile getirdi. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde basının daha aktif bir rol alması gerektiğini belirten Bahçeli, televizyonda sürekli olarak muhalif isimlerin konuşulmasına tepki gösterdi.

Bahçeli den, Mansur Yavaş çıkışı! Rahatsızlığını dile getirdi... Birini görevlendirip, programları izletmiş 2

Belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin son derece normal olduğunu vurgulayan Bahçeli, bu ziyarette de sıra dışı bir detay aranmaması gerektiğini aktardı.

"EKREM İMAMOĞLU DİYORLARDI, ŞİMDİ DE MANSUR YAVAŞ DİYORLAR"

Bahçeli konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Üç dört tane yayın organının terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatması ve bunların detaylarını paylaşması önemliyken sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi de Mansur Yavaş diyorlar.

"TEK PROGRAM ÖZELİNDE 50'NİN ÜZERİNDE MANSUR YAVAŞ İSMİ ZİKREDİLİYOR"

Resmen açık açık PR yapıyorlar. Geçenlerde bir arkadaş çağırdım ve o kanalları izleyin, kaç kez Mansur Yavaş denildiğini not alsın diye görevlendirildim. Tek program özelinde 50’nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikrediliyor"

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan MHP
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