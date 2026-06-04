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Bahçeli'den Özel'e: Krizi derinleştirecek hamleler yapıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'de son yaşanan hareketli günlerin ardından Özgür Özel'in krizi derinleştirecek hamleler yaptığını savundu. Yargıtay'a çağrısını yineleyen Bahçeli olayların sokaklara taşmasını da tehlikeli bulduğunu belirtti.

Bahçeli'den Özel'e: Krizi derinleştirecek hamleler yapıyor
Ufuk Dağ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasette son yaşananları Türkgün'e değerlendirdi. Bahçeli, Özgür Özel'i eleştirerek, "CHP kurumsallığında yaşanan bu ikiliği temsil krizine dönüştürmüştür." ifadelerini kullandı. MHP lideri yaptığı açıklamada ayrıca, "Yaşananların demokratik tepki hakkını aşan bir noktaya evrilmesinden endişe duyuyoruz." vurgusunu yaptı.

Bahçeli den Özel e: Krizi derinleştirecek hamleler yapıyor 1

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

"ÖZGÜR ÖZEL KRİZİ DERİNLEŞTİRECEK HAMLELER YAPIYOR"

Güncel olaylar ve Özgür Özel’in parti içerisindeki politik tavrı ve hareketi ise ne geleneksel parti içi rekabete ne de olası yeni partileşme süreci bağlamında diğer örneklerle benzerlik taşımaktadır. Sayın Özel, Yargıtay’ın nihai kararını beklemeksizin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde bulunduğu krizi derinleştirecek hamleler yapmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak Sayın Özel, fiili bir müdahale ile TBMM grup başkanlığına geçerek partide yeni ve paralel bir merkez kurmuş; kanunda tanımlanan Genel Başkanlık statüsüne karşı CHP’nin defacto lideri unvanını almıştır. İkinci olarak, CHP kurumsallığında yaşanan bu ikiliği temsil krizine dönüştürmüştür.

Bahçeli den Özel e: Krizi derinleştirecek hamleler yapıyor 2

YARGITAY ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye’yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp, fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. TBMM’nin insicamını bozmaya, hukuku hiçe saymaya ve kanunsuzluğa dönüşmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.

Bahçeli den Özel e: Krizi derinleştirecek hamleler yapıyor 3

"SOKAKLARA TAŞINMASI TEHLİKELİ"

Bu gibi toplumsal olayları tetikleyici, kaos ve kargaşaya davetiye çıkarıcı fiil ve eylemleri Türkiye’nin huzurunu ve istikrarını tehlikeye sokucu davranışlar olarak görüyoruz. Yaşananların demokratik tepki hakkını aşan bir noktaya evrilmesinden endişe duyuyoruz. Konunun CHP’nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma, istismar edilerek toplumsal olaylara zemin hazırlama girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz.

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Devlet Bahçeli
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