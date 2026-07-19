Yeni partide isim sürprizi! Sayı ve tarih verdi: CHP'den istifa edecekler

Gazeteci Mustafa Yavuz CHP'de yaşanan son gelişmelere dair dikkat çeken kulis bilgilerini TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında paylaştı. Yavuz CHP'nin kurultay davası için verilen mutlak butlan süreciyle ilgili 20 Temmuz Pazartesi günü karar çıkmaması halinde Özgür Özel'in yeni parti planını kamuoyuna duyuracağını açıkladı.

"SÜRPRİZ BİR İSİM DUYURULACAK"

Yavuz'un iddiasına göre Özgür Özel, CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplantısında yeni partinin adını logosunu ve kuruluş gerekçelerini açıklayacak.

Partinin adının iddia edildiği şekilde "Yeni Parti" olmadığını söyleyen Yavuz sürpriz bir ismin duyurulacağını açıkladı.

İSTİFA EDECEKLER

Bu grup toplantısında yeni parti kurulacağının açıklanmasının ardından Özgür Özel ile birlikte yol yürüyen milletvekillerinin istifa edeceklerini belirtti.

50 MİLLETVEKİLİ GEÇECEK

Özel'in kuracağı yeni partinin ana muhalefet konumuna gelmesinin hedeflendiğini bunun içinde 68 milletvekiline ihtiyaç duyulduğunu belirten Yavuz şimdilik ilk aşamada 50 bandının rahat yakalandığını söyledi.