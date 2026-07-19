HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Yeni partide isim sürprizi! Sayı ve tarih verdi: CHP'den istifa edecekler

Özgür Özel'in yol haritasının belli olduğu iddia edildi. Özel'in salı günü CHP Grup Toplantısı'nda yeni yürüyüşünü duyurmasının beklendiği konuşulurken, yeni parti için isim sürprizi geleceği belirtildi. Gazeteci Mustafa Yavuz CHP'de istifa edecek milletvekilleri için de sayı verdi.

Yeni partide isim sürprizi! Sayı ve tarih verdi: CHP'den istifa edecekler
Devrim Karadağ

Gazeteci Mustafa Yavuz CHP'de yaşanan son gelişmelere dair dikkat çeken kulis bilgilerini TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında paylaştı. Yavuz CHP'nin kurultay davası için verilen mutlak butlan süreciyle ilgili 20 Temmuz Pazartesi günü karar çıkmaması halinde Özgür Özel'in yeni parti planını kamuoyuna duyuracağını açıkladı.

"SÜRPRİZ BİR İSİM DUYURULACAK"

Yavuz'un iddiasına göre Özgür Özel, CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplantısında yeni partinin adını logosunu ve kuruluş gerekçelerini açıklayacak.

Partinin adının iddia edildiği şekilde "Yeni Parti" olmadığını söyleyen Yavuz sürpriz bir ismin duyurulacağını açıkladı.

İSTİFA EDECEKLER

Bu grup toplantısında yeni parti kurulacağının açıklanmasının ardından Özgür Özel ile birlikte yol yürüyen milletvekillerinin istifa edeceklerini belirtti.

50 MİLLETVEKİLİ GEÇECEK

Özel'in kuracağı yeni partinin ana muhalefet konumuna gelmesinin hedeflendiğini bunun içinde 68 milletvekiline ihtiyaç duyulduğunu belirten Yavuz şimdilik ilk aşamada 50 bandının rahat yakalandığını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'ye mi geçecek? Son karar Erdoğan'ınAK Parti'ye mi geçecek? Son karar Erdoğan'ın
ABD ordusu İran'a yeni saldırı başlattı: İran karşılık verdiABD ordusu İran'a yeni saldırı başlattı: İran karşılık verdi

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
En Çok Okunan Haberler
İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

AK Parti'den gündem olacak çıkış: "Referanduma gideceğiz"

AK Parti'den gündem olacak çıkış: "Referanduma gideceğiz"

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

Genç bir kadınla görüntülendi! Sorulara çok kızdı

Genç bir kadınla görüntülendi! Sorulara çok kızdı

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.