HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Ölümcül zehir hayat kurtarıyor! Türkiye'de üretiliyor

Türkiye'de her yıl özellikle yaz aylarında artış gösteren akrep sokmalarına karşı kullanılan hayat kurtarıcı panzehir, Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında titizlikle yürütülen biyolojik üretim süreciyle hazırlanıyor. Canlı akreplerden belirli aralıklarla elde edilen zehir, uzun süren saflaştırma işlemlerinin ardından serum atlarının da katkısıyla antivenoma dönüştürülerek yılda yaklaşık 10 bin doz üretiliyor.

Ölümcül zehir hayat kurtarıyor! Türkiye'de üretiliyor

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığında yürütülen üretim kapsamında yılda yaklaşık 10 bin doz antivenom (panzehir) hazırlanıyor.

Ölümcül zehir hayat kurtarıyor! Türkiye de üretiliyor 1

Laboratuvar sorumlusu Veteriner Hekim Mehmet Ali Kanat, panzehir üretiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden temin edilen akreplerden yararlanıldığını söyledi.

Ölümcül zehir hayat kurtarıyor! Türkiye de üretiliyor 2

Laboratuvara getirilen akreplerin kontrollü koşullarda bakılıp beslendiğini belirten Kanat, "Antivenomu, yani akrep panzehrini, akreplerden belirli aralıklarla zehir sağımı yaparak elde ediyoruz." dedi.

Ölümcül zehir hayat kurtarıyor! Türkiye de üretiliyor 3

Kanat, doğrudan elde edilen venomun üretimde kullanılmadığını belirterek, "Akrepten alınan zehrin içinde farklı doku kalıntıları da bulunuyor. Bunların ayrıştırılması gerekiyor. Aksi halde venom kısa sürede bozulabiliyor. Bu nedenle uzun ve titiz bir saflaştırma sürecinden geçiyoruz." bilgisini paylaştı.

Ölümcül zehir hayat kurtarıyor! Türkiye de üretiliyor 4

PANZEHİR ÜRETİMİNDE 10 AT KULLANILIYOR

Saflaştırılan venomun protein ve enzim analizleriyle kalite kontrol testlerinden geçirildiğini aktaran Kanat, "Bizim akrep panzehri ürettiğimiz atlarımız var. Şu anda panzehir üretiminde kullandığımız 10 atımız var. Bu atlara düşük dozlarda enjeksiyonlar yapıyoruz. Bu enjeksiyonlardan sonra belli aralıklarda bu atlarımızın kanındaki panzehir miktarını ölçüyoruz" dedi.

Atların bağışıklık sisteminin oluşturduğu antikor seviyesinin düzenli olarak takip edildiğini dile getiren Kanat, şöyle konuştu: "Yeterli düzeye ulaşıldığında atlardan plazma alıyoruz. Daha sonra bu plazmayı tamamen saflaştırıyoruz. Son üründe yalnızca akrep zehrine karşı etkili antikorlar kalıyor. Tüm kontroller yapıldıktan sonra sağlık müdürlüklerimize veriyoruz ve bütün illere dağıtıyoruz. Şu anda Türkiye'nin her yerinde bol miktarda akrep panzehrimiz bulunmakta ve vakaların tedavisinde kullanılmaktadır."

Ölümcül zehir hayat kurtarıyor! Türkiye de üretiliyor 5

KUZEY AFRİKA VE ORTA DOĞU'DAKİ AKREP TÜRLERİNE KARŞI DAHA ETKİLİ

Türkiye'de üretilen panzehrin özelliğine dikkati çeken Kanat, "Bizim özellikle panzehir üretiminde kullandığımız akreplerimiz, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 'androctonus crassicauda' adında bir akrep türü. Bunun zehri çok zengin bir protein yapısı bulunuyor. Bu nedenle buna karşı ürettiğimiz bir panzehir neredeyse Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'daki birçok akrep sokma vakalarının tedavisinde kullanılmaya uygun bir panzehir. Böyle de bir avantajı var aynı zamanda" açıklamasında bulundu.

Ölümcül zehir hayat kurtarıyor! Türkiye de üretiliyor 6

PANZEHİR İHTİYACI YILDA 10 BİN DOZ

Yaz döneminde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Adana çevresinde akrep sokması vakalarının arttığını ifade eden Kanat, kırsal bölgelerde çadırda veya damda uyuyanların daha fazla risk altında bulunduğunu söyledi.

Kanat, "Panzehrimiz çok etkili ve bütün merkezlerde bulunduğu için herhangi bir ölüm vakası şu ana kadar görülmüyor. Son yıllarda da ciddi bir ölüm vakası görülmedi" dedi.

Bir yıllık bir emek sonunda ancak bir antivenomun üretilebildiğini ifade eden Kanat, "Ülkemizin akrep panzehri ihtiyacı yılda 10 bin doz. Biz bunu rahatlıkla üretiyoruz. Gerekli olduğu durumlarda kapasitemizi de artırabiliriz" diye konuştu.

Ölümcül zehir hayat kurtarıyor! Türkiye de üretiliyor 7

ÇADIRDA KALANLAR VE DIŞARIDA YATANLAR DİKKAT!

Kanat, akrep sokmalarına karşı uyarılarda da bulundu. Özellikle yaz dönemi dışarıda yatanlar ve kırsalda çadırda kalanların kıyafetlerine, ayakkabılarına dikkat etmesi gerektiğine dikkati çeken Mehmet Ali Kanat, şunları kaydetti:

"Kıyafet içindeki akreplerin sokma vakaları daha şiddetli oluyor. Birkaç yerden sokabiliyorlar. Çizme ve ayakkabı içinde birkaç defa sokabiliyor. Bu da vatandaşın aldığı zehir miktarının artmasına ve daha ciddi sorunlara sebep oluyor. Kıyafetlerini akreplerin giremeyecekleri yerlere asmaları ya da giyerken dikkatli bir şekilde temizlemeleri veya kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz."

Ölümcül zehir hayat kurtarıyor! Türkiye de üretiliyor 8

Ölümcül zehir hayat kurtarıyor! Türkiye de üretiliyor 9
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa Parlamentosu’na 'Kıbrıs' tepkisi!Avrupa Parlamentosu’na 'Kıbrıs' tepkisi!
Cilo Sat Dağı'nda kaybolan dağcının cansız bedenine ulaşıldıCilo Sat Dağı'nda kaybolan dağcının cansız bedenine ulaşıldı

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı akrep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Husiler'den Suudi Arabistan'a 'kuşatma' tehdidi

Husiler'den Suudi Arabistan'a 'kuşatma' tehdidi

İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

'Lolita Lift' operasyonu yaptırdı! Son hali ortaya çıktı

'Lolita Lift' operasyonu yaptırdı! Son hali ortaya çıktı

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Yazın en kazançlı işlerinden biri! Günlük gelir 7 bin liraya ulaştı

Yazın en kazançlı işlerinden biri! Günlük gelir 7 bin liraya ulaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.