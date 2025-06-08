Bahçeli'den Özgür Özel'e telefon! Ferdi Zeyrek'in durumunu sorup geçmiş olsun dileklerini iletti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran'da Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin yer aldığı sitede, havuzun makine dairesindeki arızaya müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. Saat 23.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kalbi duran Zeyrek'e kalp masajı uygulamaya başladı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Zeyrek'e burada da yaklaşık 35 dakika boyunca kalp masajına devam edildi. Zeyrek'in kalbi, olaydan yaklaşık 70 dakika sonra yeniden çalıştırıldı.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Zeyrek'in durumu ciddiyetini korurken, herkes gelişmeleri anbean takip ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arayarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve son sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

DÜN DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARAMIŞTI

Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel'i arayarak Zeyrek durumuyla ilgili bilgi almış ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti.