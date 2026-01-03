Bahçeli'den Venezuela açıklaması! "15 Temmuz ile birebir aynı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli şunları ifade etti:

“ABD'nin Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma girişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur.

Bazı yayın organlarında ise bu hakikat meselenin başka mecralar çekilmeye çalışılması yanlıştır.

15 Temmuz 2016'da FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada gösterilen aşağılık girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te bulunurken yapılan girişim ile Venezuela'da yapılan benzer girişim aynıdır.”