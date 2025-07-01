Bahçeli 'Dublör' iddialarına kürsüden yanıt verdi! "Ne yalan söyleyeyim, hayretler içinde şahit olduk" CHP için çok ağır sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

LEMAN'IN SKANDAL KARİKATÜRÜNE TEPKİ: "EYLEM PLANI HAZIRLANMASINI ÖNEMLİ GÖRÜYORUM"

"Sözde bir mizah dergisinde Efendimiz Resulullah’a yapılan iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyor, İslamofobi tehdidinin ülke içine sızmasına karşı bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum.

'DUBLÖR' İDDİALARINA KÜRSÜDEN YANIT: "HAYRETLER İÇİNDE ŞAHİT OLDUK"

5,5 aylık ayrı kaldığımız dönemde, ‘Dublör kullanıyor, o değil; yerine robot yapılmış, gerçekler gizleniyor, çoktan öldü’ diyen şarlatanlara ne yalan söyleyeyim, hayretler içinde şahit olduk.

Biz aşkla, akılla, azimle, adanmışlıkla, anıtlaşan iman ve iradeyle yürüye yürüye kutlu menzile ulaşacağız, şafağı söken kızıl elmanın tan yeli aydınlığında hep birlikte saf saf toplanacağız.

"YANGINLAR ARTIK TAHAMMÜL SINIRLARINI AŞMIŞTIR"

Canımızı acıtan ciğerlerimizi yakan bazı münferit olayların varlığını inkar etmek mümkün değildir. Her yaz geldiğinde çıkan orman yangınları bunlardan birisidir. Ormanlar milli servettir. Bir ağacın yok olması ülke ve millet bütünlüğüne kast etmektir. Yangınlar artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Orman yangınları olağanüstü önlemlerin alınmasını mecburi hale gelmiştir.

"EN BAŞTA MİLLETİMİZE BÜYÜK BİR HAKARETTİR"

Muhalefetin siyasi ahlak ve vicdan bağlamında şiddetli bir yıkıma maruz kaldığı ortadadır. Filiz verip yapraklanması imkansız kütük gibi görünenlerden ne ülkemize ne de milletimize bir yararı dokunmayacaktır. Kuşku bulutlarının altında tedirgin fısıltıların boyunduruğunda şaibeli ilişkilerin merkezinde yer alanların dört başı mamur siyasi karakter ve ahlaki duruş göstermeleri boşuna bir hevestir. Belediyeleri saran yolsuzluk tufanından tutun da parti kongrelerinin gölgesine kadar her çarpık ve gayrimeşru vakanın ortaya çıkması en başta milletimize büyük bir hakarettir.

"CHP'NİN İÇ HUZUR VE DENGEYİ YAKALAMASI ÜLKEMİZ İÇİN İYİ OLACAKTIR"

CHP'nin mahkemelik olması günden güne ağırlaşan hastalıklı bünyesinin sonucudur. CHP'nin mutlak butlan davasının 8 Eylül'e ertelenmesinin bizim için bir değeri yoktur. CHP'nin iç huzur ve dengeyi yakalaması ülkemiz için iyi olacaktır.

"9 EYLÜL'E BÜTÜN HALDE ULAŞMASI DEMOKRATİK BİR FIRSATTIR"

Sosyalist Enternasyonal'in yörüngesinde dönerek değil, Atatürk'ün izinden yürüyerek istikrarsızlıktan kurtulacakları düşüncesindeyim. 8 Eylül'den bir gün sonra tarihi bir gün olan 9 Eylül'e bir ve bütün halde ulaşması demokratik bir fırsattır.

"CHP ARTIK KARTEL PARTİSİDİR"

CHP artık kartel partisidir. Yani siyasi hedefleri için devletin kaynaklarını kanun dışı yollardan kullanacak kadar çizmeyi aşmıştır. Dehşet veren kanunsuzluk, hukuksuzluk ve yolsuzluk markası olmaya da açık ara namzettir.

"MUHATAPLARINI SAMİMİYETLE İKAZ EDİYORUZ"

CHP'nin geleceğini dış güçlerin insaf ve merhametine terk edenlerin Kuva-i Milliye'den, kuva-i milliyetsizliğe geçiş yapmaları oldukça üzücüdür. CHP'nin başkalaşarak iç işgal çephesinin iştahını kabarttığını da değerlendiriyoruz. Muhataplarını samimiyetle ikaz ediyoruz. Aklınızı başınıza alın.

"PKK'NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİNİ TAMAMLAMASI BİR AN EVVEL SAĞLANMALI"

Yeni yüzyılda teröre yeri yoktur. Bugüne kadar ödenen bedeller çekilen çilelere tekrar katlanmak yeniden muhatap kalmak söz konusu değildir. Türkiye yeni bir döneme geçmiştir. Bu nedenle PKK’nın silah bırakma sürecini tamamlaması bir an evvel sağlanmalı. Hiç kimsenin altından kalkamayacağı yeni çatışmalara yol açacak sivri tariflere karşı azami derecede dikkat edilmelidir. PKK örgütsel varlığını fes ettiğini ve silahları bıraktıgını açıklamıştır. DEM Parti'nin sorumlu ve sonuç odaklı temasları ise kayda değerdir. Kanlı süreç bütünüyle sonlanmalıdır. Umutlar kabarmalı barış havası hakim olmalıdır. Bundan geriye dönüş yoktur. Aksi halde doğacak sonuçların bedeli vahim ötesidir. Milletimizin her ferdine elimizi uzatıp ferah ve selamet dolu bir geleceğin mimarisini Cumhur İttifakı olarak temin edeceğiz"