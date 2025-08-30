Bahçeli ile CHP'li vekil arasında yaşanan diyalog gündem oldu: ‘Meclis sizinle güzel’

TBMM, Gazze gündemiyle olağanüstü toplanırken kulislerden gelen bazı görüntüler de gündem oldu. Genel Kurul kulislerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Asu Kaya arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Bahçeli kuliste otururken, kuliste bulunan CHP Osmaniye Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile CHP’li Nurhayat Altaca Kayış, yanına giderek selamlaştı.

“MECLİS SİZİNLE GÜZEL”

Bahçeli’ye “Meclis sizinle güzel” diyen Asu Kaya, “Biz hekimler açısından bir hastanın yeme içmesi yerindeyse eğer, sağlıklıdır, afiyettedir demektir. Sizi kurabiyeleri yiyor görünce bundan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istedim” diye konuştu.

Bahçeli de ''Sağolun. Bir fotoğraf çektirelim'' dedi.

''Memnuniyetle'' karşılığını veren Asu Kaya, “Tanışıklık nereden dediler, dedim ki Osmaniye Milletvekiliyiz ama aynı zamanda büyükbabam tarafından, merhum babamızla tanışıklığı, komşuluğu var, onu ifade ettim'' dedi.

ÖZGÜR ÖZEL İLE TOKALAŞTI

Oturumda öne çıkan bir diğer detay ise siyasi liderlerin tokalaşması oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yanı sıra tüm parti gruplarının temsilcileriyle el sıkıştı.