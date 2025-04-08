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Bahçeli inşa ettiriyor! Konağın yapımı tamamlandı, maketini inceledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin inşa ettirdiği Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nın yapımı tamamlandı. Bahçeli konağın maketini inceledi.

Bahçeli inşa ettiriyor! Konağın yapımı tamamlandı, maketini inceledi

Alınan bilgiye göre, Nisan 2023'te Bahçeli'nin talimatı ile yapımına başlanan, mimarlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Bulut'un yaptığı konakta, Selçuklu mimarisinden esinlenildi.

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18 AY SÜRDÜ

Özel olarak bölgeden temin edilen Ahlat taşı kullanılarak, geleneksel kaba yonu taş işleme tekniği ile yapılan Devlet Bey Konağı'nın inşaatı 18 ay sürdü.

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ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Bahçeli'nin Emir Bayındır'ın soyundan gelmesi dolayısıyla, konağın güney cephesinde, Akkoyunlu beylerinden Emir Bayındır bin Rüstem'in 1481'de defnedildiği Emir Bayındır Kümbeti'nin benzeri olan iki katlı yapı yer alıyor. Kümbetin alt kısmında büyük bir kabul salonu, üst kısmında sofalı oturumu olan baş odası bulunuyor.

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Konağın girişinde kurt figürleri ve Selçuklu kartalı, kuzey kısmında ise hilal şeklinde misafir odaları yer alıyor.

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Mimar Hayri Bulut tarafından MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye edilen konağın maketi ise MHP Genel Merkezi'nde sergileniyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli konak
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