Bahçeli mesaiye dönüyor! Tam tarih verildi; ilk ziyaret edeceği adres de belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 28 Ocak'tan bu yana partisin grup toplantısına katılmıyordu. 5 Şubat'ta Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı olduğu açıklanmıştı.
Bahçeli'nin ne zaman mesaiye döneceği konuşulurken geçtiğimiz günlerde MHP’nin Saadet Partisi’ne gerçekleştirdiği bayram ziyareti sırasında konuşan İsmet Büyükataman, Bahçeli için "İstirahat ediyor. Yakın zamanda mesaiye başlayacak" demişti.
tv100.com'un edindiği bilgiye göre, Bahçeli yarın (4.4.2025) genel merkezde işbaşı yapacak.
MHP lideri daha sonra partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret edecek.
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