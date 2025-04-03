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  4. Bahçeli mesaiye dönüyor! Tam tarih verildi; ilk ziyaret edeceği adres de belli oldu

Bahçeli mesaiye dönüyor! Tam tarih verildi; ilk ziyaret edeceği adres de belli oldu

03.04.2025 17:44
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Ankara kulislerinde bir süredir MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yakın zamanda mesaiye döneceği konuşuluyordu. Bahçeli'nin işbaşı yapacağı tarih net olarak belli oldu. MHP liderinin ayrıca işbaşının ardından ilk ziyaret edeceği adres de öğrenildi.

Bahçeli mesaiye dönüyor! Tam tarih verildi; ilk ziyaret edeceği adres de belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 28 Ocak'tan bu yana partisin grup toplantısına katılmıyordu. 5 Şubat'ta Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı olduğu açıklanmıştı.

MHP'Lİ İSİM BAYRAMDA MESAJI VERMİŞTİ

Bahçeli'nin ne zaman mesaiye döneceği konuşulurken geçtiğimiz günlerde MHP’nin Saadet Partisi’ne gerçekleştirdiği bayram ziyareti sırasında konuşan İsmet Büyükataman, Bahçeli için "İstirahat ediyor. Yakın zamanda mesaiye başlayacak" demişti.

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BAHÇELİ YARIN MESAİYE DÖNÜYOR

tv100.com'un edindiği bilgiye göre, Bahçeli yarın (4.4.2025) genel merkezde işbaşı yapacak.

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İLK ZİYARETİ DE BELLİ

MHP lideri daha sonra partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret edecek.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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