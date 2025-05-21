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Bahçeli'nin çağrısına Cumhur İttifakı ortağı kapıyı kapadı! Destici'den 'Kürt sorunu' resti: "Asla kabul edemeyiz"

'Terörsüz Türkiye' sürecinin tohumlarını eken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son çağrısı yepyeni bir tartışma zemini hazırladı. Bahçeli'nin, terör örgütü PKK'nın fesih bildirisinin ardından izlenecek yol haritası için TBMM'de komisyon kurulması önerisine, Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici sıcak bakmadı. Destici, "Bu ülkede eğer 'Bir Kürt sorunu var' denip bu Meclis'e ya da başka bir yere getirilirse artık mesele işin içinden çıkılmaz bir hal ve boyut alıyor" diyerek rest çekti.

Bahçeli'nin çağrısına Cumhur İttifakı ortağı kapıyı kapadı! Destici'den 'Kürt sorunu' resti: "Asla kabul edemeyiz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu ülkede bir Kürt sorunu yoktur. Bir terör sorunu vardır ve bu sorun da kahraman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kahraman güvenlik güçleri tarafından bitirilmiştir, kökü kazınmıştır ve zaferle sonuçlanmıştır" dedi.

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MİÇOTAKİS'İN 'PONTUS' İDDİASINA SERT TEPKİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'Pontus soykırımı' iddialarına tepki gösteren Destici, "Türkiye gerektiğinde hak ve menfaatlerini güç kullanarak da koruyacaktır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yunanistan'ın Türkiye'nin bu yürüyüşünü engellemek için bulabildiği şeyin Pontus soykırımı palavrası olması acınacak durumlarının özetinden ibarettir" dedi.

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"ŞEHİTLERİMİZE VE GAZİLERİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ"

Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinde 40 bin insanın hayatını kaybettiğini ve ülkenin 2 trilyon dolarlık kaynağının yok olduğunu dile getirerek, "Büyük Birlik Partisi olarak milletin vicdanının yanında yer almaya devam edeceğiz. Hep milletimizin sağduyusunun, en çok da PKK terörünün mağdur ettiklerinin yanında olduk. Şehitlerimizin manevi şahsiyetinin, şehitlerimize ve gazilerimize verdiğimiz sözlerin, onların ailelerinin yanındayız, arkasındayız ve sonuna kadar da yanlarında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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"MECLİS'E GETİRİLİRSE MESELE İŞİN İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HAL ALIR"

Türkiye'de bir Kürt sorunu değil terör sorunu olduğunu belirten Destici, "Bu ülkede eğer 'Bir Kürt sorunu var' denilip bu Meclis'e ya da başka bir yere getirilirse artık mesele işin içinden çıkılmaz bir hal ve boyut alıyor. Bu ülkede bir Kürt sorunu yoktur. Bir terör sorunu vardır ve bu sorun da kahraman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kahraman güvenlik güçleri tarafından bitirilmiştir, kökü kazınmıştır ve zaferle sonuçlanmıştır. Onun için PKK diz çökmüş, silah bırakacağını ve kendini feshedeceğini açıklamıştır. Bugüne kadar ona destek verenlerin dillendirdiği, 'Kürt sorunu' meselesini asla kabul edemeyiz" dedi.

"BU ZULMÜ, BU VAHŞETİ YAPAMAZLAR"

Destici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini anımsatarak, ABD Başkanı Donald Trump ile anlaşma yapan Arap ülkelerini eleştirerek, "Nerede kanayan bir yara varsa oraya hep birlikte sahip çıkalım. Arap dünyası ve İslam dünyası ayağa kalksa bunlar bu zulmü, bu vahşeti yapamaz" dedi. (DHA)

NE OLMUŞTU?

Bahçeli'nin 18 Mayıs'ta paylaştığı açıklamada yer verdiği 'komisyon' önerisi şöyleydi:
"Evvelemirde, komisyon çalışmalarının geniş katılımlı ve şeffaf yürütülmesi amacıyla, Gazi Meclis’te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır. İkinci olarak, TBMM'de temsil edilen her siyasi parti en az bir üye ile temsil edilmeli, diğer üyeler grubu bulunan partilerin temsil oranına göre belirlenmelidir. Üçüncü olarak, TBMM'de temsil edilen her siyasi parti komisyonda çalışmak üzere alanlarında uzman iki kişi görevlendirebilmelidir. Dördüncü olarak, komisyon çalışma usul ve esaslarını kendi belirlemelidir. Beşinci olarak, TBMM Başkanı komisyona başkanlık etmelidir. Altıncı olarak, komisyonda kararlar salt çoğunlukla alınmalıdır. Yedinci olarak da komisyonda alınan kararlar milletvekilleri tarafından teklif haline getirilerek ilgili ihtisas komisyonlarına ve TBMM Genel Kuruluna sunulmalıdır."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
pkk Devlet Bahçeli Mustafa Destici
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