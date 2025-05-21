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Devlet Bahçeli, AK Partilileri de şaşırttı! "100 üye olsun" demişti: "Bize de sürpriz oldu"

MHP lideri Devlet Bahçeli hemen her söylemi ve hamlesiyle gündem olmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın fesih bildirisinin ardından izlenecek yol haritası için TBMM'de komisyon kurulması önerisini gündeme taşıyan Bahçeli'nin, bu çıkışıyla AK Partilileri de şaşırttığı ortaya çıktı.

Devlet Bahçeli, AK Partilileri de şaşırttı! "100 üye olsun" demişti: "Bize de sürpriz oldu"
Hazar Gönüllü

Terör örgütü PKK kendini feshettiğini ve silah bırakacağını duyurdu. Akıllarda şimdi silahların nasıl bırakılacağı, siyasi sahnenin nasıl şekilleneceği gibi sorular var. Bahçeli bunun için TBMM'de 100 üyeli bir komisyon kurulması önerisini gündeme getirmişti.

BAHÇELİ'NİN GÜNDEM YARATAN 'KOMİSYON' ÇAĞRISI

Bahçeli'nin 18 Mayıs'ta paylaştığı açıklamada yer verdiği 'komisyon' önerisi şöyleydi:
"Evvelemirde, komisyon çalışmalarının geniş katılımlı ve şeffaf yürütülmesi amacıyla, Gazi Meclis’te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır. İkinci olarak, TBMM'de temsil edilen her siyasi parti en az bir üye ile temsil edilmeli, diğer üyeler grubu bulunan partilerin temsil oranına göre belirlenmelidir. Üçüncü olarak, TBMM'de temsil edilen her siyasi parti komisyonda çalışmak üzere alanlarında uzman iki kişi görevlendirebilmelidir. Dördüncü olarak, komisyon çalışma usul ve esaslarını kendi belirlemelidir. Beşinci olarak, TBMM Başkanı komisyona başkanlık etmelidir. Altıncı olarak, komisyonda kararlar salt çoğunlukla alınmalıdır. Yedinci olarak da komisyonda alınan kararlar milletvekilleri tarafından teklif haline getirilerek ilgili ihtisas komisyonlarına ve TBMM Genel Kuruluna sunulmalıdır.

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AK PARTİLİLERE DE SÜRPRİZ OLMUŞ

Konuyla ilgili Gerçek Gündem'e konuşan AK Partili yetkililer, “Bize de sürpriz oldu” diyerek bu tür yapının sürece olumlu etkisi olacağını ifade etti.

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100'Ü ÇOK BULDULAR

Öte yandan Bahçeli'nin komisyonun 100 üyeden oluşması gerektiği önerisine yetkililer sıcak bakmadı. Komisyonun sayısının 100 olmasının verimli ve işlevsel olarak çalışmasını zorlaştıracağını ifade eden AK Parti kurmayları, “100 olmaz da 35-40 ya da maksimum 50 olur. Buna bakılır. Ancak sayı artarsa karar alınması zorlaşır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Devlet Bahçeli
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