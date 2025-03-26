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  4. Bahçeli'nin entübe edildiğini iddia etmişti! Başsavcılık duyurdu... Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

Bahçeli'nin entübe edildiğini iddia etmişti! Başsavcılık duyurdu... Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
26.03.2025 14:58
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Gazeteci Can Ataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin entübe edildiğini öne sürmüştü. Ataklı'nın bu iddiası özellikle MHP tarafından sert bir şekilde tepki görürken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ataklı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bahçeli'nin entübe edildiğini iddia etmişti! Başsavcılık duyurdu... Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Can Ataklı dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olarak iddialarda bulunmuştu.

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BAHÇELİ'NİN ENTÜBE EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Bahçeli'nin entübe edildiğini öne süren Ataklı, "Halkın büyük tepkisi iktidarı delirtiyor! MHP'li kaynaklardan edindiğim bilgiler şöyle; 5 Şubat'tan bu yana hiç ortaya çıkmayan Bahçeli kalp ameliyatından sonra taburcu edildi ama bu kez yürümek için yatağından kalkarken yere düştü ve kalça kemiği kırıldı. Bahçeli yoğun bakıma alındı ama ameliyatın etkileri ve diğer sağlık sorunları nedeniyle bitkisel hayata girdi ve entübe edildi" ifadelerini kullandı.

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ATAKLI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ataklı'nın bu sözleri özellikle MHP tarafından ciddi bir eleştiri alırken, konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık Ataklı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA SUÇU"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 25.03.2025 tarihinde sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan ve paylaşımı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından manipüle nitelikli haber olarak tanımlanan Can Ataklı hakkında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır"

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP Can Ataklı soruşturma
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