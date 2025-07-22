Bahçeli'nin gündem olan önerisine DEM Parti'den yanıt! 'Biz yönetmeye adayız'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti'nin Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Tuncer Bakırhan, açıklamasında savcılardan birinin makamındaki beyaz Toros maketine tepki göstererek, "Bir savcı tam da sayın Erdoğan'ın beyaz Torosları eleştirdiği gün masasına beyaz Toros koyarak mesaj veriyorsa biz bunlara eyvallah etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Tarihi anların yaşandığı ve karanlıkların teyit edildiği bir dönemde teslim olun bildirileri atılıp hâlâ operasyon görüntüleri geliyorsa; Suriye'deki Kürtlerle ilgisi olmayan hareketlilikte bile 'aman Kürt nefes' almasın düşüncesine kapılanlar oluyorsa; dil, kültür, kimlik için çözümü konuştuğumuz bu günlerde Kürtçe müzik dinlediği bir kadın karnındaki bebekle tekmeleniyorsa; bir savcı tam da sayın Erdoğan'ın beyaz Torosları eleştirdiği gün masasına beyaz Toros koyarak mesaj veriyorsa; yargı sopasıyla muhalifler, seçilmişler susturuluyorsa; sandıktan çıkan irade eziliyorsa; DEM Parti'ye dönük yapay gündemler ve karalama çabaları her gün geliştiriliyorsa; medyada iktidarın sözcüsü kabul edilen kalemlerden barış yerine fitne, fesat yayma ateşi çıkıyorsa; Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlar uygulandığında bundan faydalanan Kürt halkına 'terörist' diye manşet atan savaşın ve inkarın sözcüleri halkları birbirine düşürmek istiyorsa kimse kusura bakmasın, biz bunlara eyvallah etmeyiz, sesimizi de, sözümüzü de yükselterek doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam ederiz."

"YARGI, BEYAZ TOROSLARDAN İNMELİDİR"

"Diyoruz ki yargı, beyaz Toroslardan inmelidir. Hukuk, Kürtçe düşmanlığını mahkum etmelidir. Ana dilimize tekme atma artık son bulmalıdır. Cübbeler, siyasetin ellerinde olmaktan çıkmalıdır. Savaşı değil, barışı büyüten manşetler atılmalıdır. Siyaset iftirayla değil, fikirlerle yapılmalıdır. Biz şu anda barışı inşa etmeye çalışıyor. Kimseye insan ve söz beğendirme derdimiz yok. Böyle bir amacımız da yok.

BAHÇELİ'NİN GÜNDEM OLAN SÖZLERİ

Basın toplantısının soru cevap bölümünde Bakırhan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İki cumhurbaşkanı yardımcısından birisinin Alevi, diğerinin de Kürt olması" önerisi soruldu.

"BİZ YÖNETMEYE ADAYIZ"

"Neden Cumhurbaşkanı da Kürt olmasın? Biz yönetmeye adayız" yanıtını veren Bakırhan, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönem siyasal denklem, zemin neye müsait olur onu çok bilmem ama tabii ki ülkemizde bulunan bütün renklerin, farklılıkların yönetimde yer alması, temsil edilmesi kıymetlidir, değerlidir."

"MİT BAŞKANI'YLA YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞME GİZLİDİR"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın dün DEM Parti'ye gerçekleştirdiği ziyarete dair soruyu da yanıtlayan Bakırhan, şunları söyledi:

"Milli İstihbarat ile yaptığımız görüşme gizlidir. Onun için neler görüştüğümüzü söylemeyeceğim ama iyi geçti, olumlu geçti. Durumu değerlendirdik, bizi bilgilendirdiler. Bu kadar iletebilirim."