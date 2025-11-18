Bahçeli'nin İmralı çıkışına DEM Parti'den destek! "Gereği bir an önce yapılmalı"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalara değinen Bakırhan, "İfade ettikleri son derece önemli ve takdire şayandır. 'Komisyon gitmiyorsa ben giderim' demesi tarihi bir sorumluluk alma cesaretini göstermektir." dedi.

"BU ÇIKIŞIN GEREĞİ BİR AN ÖNCE YAPILMALI"

Her zaman diyalogdan, sorunların masada konuşulmasından yana olduklarını ifade eden Bakırhan, "Sayın Bahçeli'nin süreci zamana yayan ve erteleyen tutumlara karşı süreci korumak ve enfekte olmasını engellemek için yaptığı bu çıkışın gereği bir an önce yapılmalıdır." diye konuştu.

"BU İŞİN ASIL MUHATABINA GİDEREK SORUNUN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA BENCE BİR YOL ALMASI GEREKİR"

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakırhan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin soruyu şöyle cevapladı:

"Değerlidir, önemlidir. Komisyon'un da artık bir an önce bu meseleyi çözmesi gerekiyor. Bu işin asıl muhatabına giderek sorunun çözümü konusunda bence bir yol alması gerekir. Ben İmralı'ya Komisyon üyelerinin gitmesiyle birlikte bu süreci daha da büyüten, daha da zemini güçlendiren bir sonuç ortaya çıkacağına inanıyorum. Sayın Bahçeli'nin belirlemelerine de katıldığımızı belirtmek istiyorum."

"DEMİRTAŞ'IN BİR SANİYE BİLE İÇERİDE KALMAMASI GEREKİYOR"

Bakırhan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki "ihlal" kararı sonrası tahliye edilip edilmeyeceğine ilişkin başka bir soru üzerine Bakırhan, "Sayın Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve aynı durumda olan, içeride bulunan arkadaşlarımızın bir saniye bile kalmamaları gerekiyor." yanıtını verdi.Kaynak: AA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır